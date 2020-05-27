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"Украина вышла из СНГ?": Украинский журналист насмешил Пескова

27 мая 2020, 17:55  •  55 • Политика
Украинский журналист, задававший вопросы о приглашениях на парад Победы, неожиданно насмешил Дмитрия Пескова. "Тут непонятно, Украина вышла из СНГ?" - спросил украинец.
Вероятно, украинцы и сами запутались в сложных и бессмысленных политических ходах украинских властей - журналист агентства "УНИАН" предпочёл уточнить у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова вопрос о том, состоит Украина в СНГ или нет. Потеряв всякую надежду разобраться в этом вопросе у себя на родине, журналист обратился к официальному представителю Кремля.
Основным вопросом украинца, на самом деле, был парад Победы, а именно - получит ли украинский президент Владимир Зеленский приглашение на него.
"Пока мы придерживаемся критерия, что на парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ", - сказал Песков.
И вот тут-то у журналиста произошло замешательство.
"А вот тут непонятно, Украина вышла из СНГ? А то не совсем ясно. То есть Зеленскому будет приглашение?" - спросил он у Пескова.
"Если вам это неясно, то как нам может быть это ясно?" - сквозь смех ответил Песков.
При этом он уточнил, что насчёт Зеленского пока не может дать ответ.
"Я вам сказал, какой принцип здесь", - отметил он.

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