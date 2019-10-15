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"Украина выбрала ложный путь": Почему Зеленскому не дадут включить Крым в повестку "нормандской четвёрки"

15 октября 2019, 01:24  •  14 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся включить вопрос о Крыме в повестку дня встречи "нормандской четвёрки". "Ложный путь. Украина на этом пути ничего не добьётся", - заявил он.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся включить вопрос о Крыме в повестку дня предстоящей встречи "нормандской четвёрки". Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
Он отмечает, что ранее подобное уже пытался провернуть предыдущий президент Украины Пётр Порошенко. Однако даже канцлер Германии Ангела Меркель указала украинскому лидеру, что Крым - это не тема "нормандского формата".
"Москва не намерена обсуждать Крым. Ложный путь. Украина на этом пути ничего не добьётся", - написал Пушков в Twitter.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский публично выступил с инициативой о том, чтобы вопрос Крыма был поднят на встрече лидеров "нормандского формата". В ответ в Кремле полностью исключили возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате.

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