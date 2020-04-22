"Украина всех перехитрила. Опять": Блогер о претензиях "Нафтогаза" на "бесплатную" российскую нефть

Сергей Колясников в своем Telegram-канале прокомментировал высказывание исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко. Блогер удивился некомпетентности руководителя. Он привёл цитату Витренко, где тот советует заполнять украинские хранилища "бесплатной" российской нефтью.

"На Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными ёмкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие ёмкости", – написал Витренко в Facebook.

Колясников считает, что это ярко показывает, кто на Украине находится у власти и каков уровень профессионализма этих людей. Блогер напомнил, что цены упали на фьючерсы. Кроме того, имеется в виду в первую очередь нефть WTI - то есть американская. А главное, что на этом фоне выросла стоимость фрахта нефтяных танкеров, а без этого невозможна транспортировка.

"Ну как, Витренко уже выдвинулся с ведром и котелком за бесплатной нефтью?" - спросил блогер.

"Украина всех перехитрила. Опять", - подытожил Колясников.