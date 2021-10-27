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"Украина ведёт чрезвычайно опасную игру": Грызлов обвинил Киев в провокации в Донбассе
27 октября 2021, 23:55 • 113 • Политика
Грызлов заявил, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий. "Украина ведёт чрезвычайно опасную игру", - отметил постпред России.
Власти Украины пытаются спровоцировать Донбасс на возобновление активных боевых действий. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
Он отметил, что ответственность за обострение ситуации в регионе целиком лежит на украинской стороне. Также Грызлов напомнил про недавние вбросы Киеве по поводу удара турецкого беспилотника.
- сказал постпред России после очередного заседания.
Речь идёт о появившемся в Сети видео, на котором турецкий беспилотник Bayraktar наносит удары по артиллерийским установкам. Утверждалось, что кадры были сняты в Донбассе и на них запечатлён авиаудар ВСУ по ополченцам. В Генштабе ВСУ подтвердили нанесение удара, а глава Минобороны Украины, напротив, назвал видеозапись – фейком, и даже обвинил Россию в распространении ролика.
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