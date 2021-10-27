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"Украина ведёт чрезвычайно опасную игру": Грызлов обвинил Киев в провокации в Донбассе

27 октября 2021, 23:55  •  113 • Политика
Грызлов заявил, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий. "Украина ведёт чрезвычайно опасную игру", - отметил постпред России.
Власти Украины пытаются спровоцировать Донбасс на возобновление активных боевых действий. Об этом заявил полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
Он отметил, что ответственность за обострение ситуации в регионе целиком лежит на украинской стороне. Также Грызлов напомнил про недавние вбросы Киеве по поводу удара турецкого беспилотника.
Украина ведёт чрезвычайно опасную игру. Путём одновременного осуществления провокационных обстрелов, публикации прямо противоречащих друг другу заявлений в СМИ, допускаемых нарушений позиционного размещения войск Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий,
- сказал постпред России после очередного заседания.
Речь идёт о появившемся в Сети видео, на котором турецкий беспилотник Bayraktar наносит удары по артиллерийским установкам. Утверждалось, что кадры были сняты в Донбассе и на них запечатлён авиаудар ВСУ по ополченцам. В Генштабе ВСУ подтвердили нанесение удара, а глава Минобороны Украины, напротив, назвал видеозапись – фейком, и даже обвинил Россию в распространении ролика.

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