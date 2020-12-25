"Украина вас любит, крымчане!": МИД Украины пообещал наказать жителей полуострова

Речь идёт о заявлении главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы. Чиновник объяснил, что Киев намерен ответить на заявление России о привлечении большой международной компании для внедрения технологий опреснения воды. По словам Кулебы, украинские власти намерены вычислить эту компанию и наказать.

"Мы сразу начали работу, и обязательно найдём её, и будем ей препятствовать реализовать этот проект", - сказал он.

"Украина любит вас, крымчане. Что тут непонятного?" - иронизируют авторы Telegram-канала "Зрада чи Перемога".

Также ситуацию оценил сенатор Алексей Пушков.

"В Киеве так сильно хотят вернуть Крым и Донбасс, что упорно взращивают там ненависть к Украине", - отметил он.