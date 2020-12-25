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"Украина вас любит, крымчане!": МИД Украины пообещал наказать жителей полуострова
25 декабря 2020, 14:05 • 268 • Политика
МИД Украины пообещал наказать жителей Крымского полуострова, лишив их пресной воды. Также, по словам украинского чиновника, будут наказаны все, кто решит помогать крымчанам. "Украина вас любит, крымчане!" - иронизируют в соцсетях.
Речь идёт о заявлении главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы. Чиновник объяснил, что Киев намерен ответить на заявление России о привлечении большой международной компании для внедрения технологий опреснения воды. По словам Кулебы, украинские власти намерены вычислить эту компанию и наказать.
"Мы сразу начали работу, и обязательно найдём её, и будем ей препятствовать реализовать этот проект", - сказал он.
"Украина любит вас, крымчане. Что тут непонятного?" - иронизируют авторы Telegram-канала "Зрада чи Перемога".
Также ситуацию оценил сенатор Алексей Пушков.
"В Киеве так сильно хотят вернуть Крым и Донбасс, что упорно взращивают там ненависть к Украине", - отметил он.
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