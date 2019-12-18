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"Украина уже потеряла десятки миллиардов": Зеленский выбрал путь Порошенко, считает Пушков
18 декабря 2019, 05:24 • 104 • Политика
Пушков заявил, что Зеленский выбирает порочный путь Порошенко. "При Порошенко Украина уже потеряла десятки миллиардов от разрыва экономических связей с Россией. Зеленский, видно, решил, что надо потерять ещё", - комментирует российский сенатор.
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план правительства Украины расширить индивидуальные санкции против России. По его мнению, в данной ситуации либо президент Украины Владимир Зеленский плохо понимает, что делает, либо страной правит не он.
Пушков напомнил, что эффект от санкций Украины против России - нулевой. Однако в ответ Москва введёт свои санкции против Киева, и крайними в итоге окажутся сами жители Украины.
Сенатор отмечает, что при прошлом президенте Украина и так потеряла десятки миллиардов от разрыва экономических связей с Россией. Видимо, новый президент Украины решил, что надо потерять ещё, добавляет Пушков.
Фото: скриншот Twitter/@Alexey_Pushkov
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