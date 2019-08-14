"Украина строгого режима": Попытка Киева блокировать Крым с моря вызвала иронию депутата

Ранее украинское госучреждение "Госгидрография" заявило о том, что инициирует создание морского режимного района вокруг Крыма. Тем самым здесь намереваются перекрыть заход во все порты полуострова как иностранных, так и частично российских судов.

В ответ на заявление о подобной блокаде Крыма со стороны Киева депутат Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев не сдержал иронии.

"Вся украинская территория - это режимный район. Украина строгого режима", - написал парламентарий у себя в Twitter.

Фото: twitter/ZhuravlevRodina

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс уверен, что эта попытка заблокировать полуостров уже сейчас обречена на провал. Он напомнил о том, что у Незалежной нет на подобные вещи ни денег, ни сил.

"Все это пустые разговоры и из ряда сумасшествия", - уверен парламентарий.

По мнению Фикса, Киеву просто нужен инфоповод и не более.

Он также отметил в беседе с РИА Новости, что кому-то на Украине хочется продолжать начатую "порошенковской властью" преступную политику в отношении Крыма.

"Если так, то украинскому народу можно будет только посочувствовать", - резюмировал вице-премьер.