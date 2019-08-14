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"Украина строгого режима": Попытка Киева блокировать Крым с моря вызвала иронию депутата
14 августа 2019, 13:54 • 163 • Политика
Депутат Госдумы Алексей Журавлев иронично прокомментировал у себя в Twitter заявление украинской "Госгидрографии" об инициативе создать морской режимный район вокруг Крыма. "Украина строгого режима", - так отозвался о попытке Киева блокировать полуостров парламентарий.
Ранее украинское госучреждение "Госгидрография" заявило о том, что инициирует создание морского режимного района вокруг Крыма. Тем самым здесь намереваются перекрыть заход во все порты полуострова как иностранных, так и частично российских судов.
В ответ на заявление о подобной блокаде Крыма со стороны Киева депутат Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев не сдержал иронии.
"Вся украинская территория - это режимный район. Украина строгого режима", - написал парламентарий у себя в Twitter.
Фото: twitter/ZhuravlevRodina
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс уверен, что эта попытка заблокировать полуостров уже сейчас обречена на провал. Он напомнил о том, что у Незалежной нет на подобные вещи ни денег, ни сил.
"Все это пустые разговоры и из ряда сумасшествия", - уверен парламентарий.
По мнению Фикса, Киеву просто нужен инфоповод и не более.
Он также отметил в беседе с РИА Новости, что кому-то на Украине хочется продолжать начатую "порошенковской властью" преступную политику в отношении Крыма.
"Если так, то украинскому народу можно будет только посочувствовать", - резюмировал вице-премьер.
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