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"Украина стоит как 4 дивизиона С-400": Ходорковский выболтал стоимость Незалежной

14 ноября 2019, 12:09  •  1 • Политика
Беглый олигарх Михаил Ходорковский раскрыл в Twitter, сколько стоит Украина. "Столько же, сколько четыре дивизиона С-400. Хотя, как по мне, ее цена слишком завышена", - комментирует журналистка Юлия Витязева.
Украина стоит столько же, сколько четыре дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400. Такой вывод можно сделать из недавнего сообщения беглого олигарха-уголовника Михаила Ходорковского в Twitter. На это обратила внимание журналистка и блогер Юлия Витязева.
Олигарх опубликовал в соцсети заголовки двух новостей. В первом говорилось, что президент США Дональд Трамп предложил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов, чтобы урегулировать спор из-за С-400. Во втором сообщалось, что украинский олигарх Игорь Коломойский предложил России помириться, если она заплатит 100 миллиардов долларов.
"Расценки", - коротко прокомментировал в соцсети Ходорковский.
"Украина стоит столько же, сколько 4 дивизиона С-400. Хотя, как по мне, её цена слишком завышена", - отметила Витязева.
"Из этой цифры долги ещё надо вычесть. Если в минус не уйдет", - добавляет @mannathau.
Напомним, что Верховная рада Украины 13 ноября приняла закон, разрешающий свободно продавать земли сельскохозяйственного назначения, как того требовал Международный валютный фонд. Как отмечают многие на Украине, это знаменует собой новый этап распродажи страны.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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