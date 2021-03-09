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"Украина стала заложницей": Крымский политолог рассказал, почему Киев может решиться на войну
09 марта 2021, 21:45 • 317 • Политика
Крымский политолог Александр Форманчук прокомментировал недавнее обострение, на которое пошли ВСУ. Он рассказал, почему Киев действительно может развязать полномасштабную войну против республик Донбасса: "Украина стала заложницей".
По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский, который обещал во время выборов положить конец войне, придя к власти, решил переметнуться на сторону националистов. Таким образом Украина "стала заложницей" радикалов. Кроме того, украинский лидер активно выслуживается перед новой американской администрацией, пытаясь доказать свою полезность антироссийской риторикой.
Всё это вместе с преследованием оппозиции привело к обострению ситуации в Донбассе. Форманчук в разговоре с Nation News предположил, что Киев намеренно раскачивает ситуацию на линии разграничения в надежде на помощь американских партнёров в случае разморозки вооружённого конфликта.
Ранее во вторник сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали переброску украинской военной техники в Донбасс. Речь идёт о ЗРК, танках и самоходных гаубицах.
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