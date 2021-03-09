"Украина стала заложницей": Крымский политолог рассказал, почему Киев может решиться на войну

Крымский политолог Александр Форманчук прокомментировал недавнее обострение, на которое пошли ВСУ. Он рассказал, почему Киев действительно может развязать полномасштабную войну против республик Донбасса: "Украина стала заложницей".

По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский, который обещал во время выборов положить конец войне, придя к власти, решил переметнуться на сторону националистов. Таким образом Украина "стала заложницей" радикалов. Кроме того, украинский лидер активно выслуживается перед новой американской администрацией, пытаясь доказать свою полезность антироссийской риторикой.

Всё это вместе с преследованием оппозиции привело к обострению ситуации в Донбассе. Форманчук в разговоре с Nation News предположил, что Киев намеренно раскачивает ситуацию на линии разграничения в надежде на помощь американских партнёров в случае разморозки вооружённого конфликта.

По поводу Крыма он тоже пытается обострять, но здесь военного сценария быть не может. А вот в Донбассе наверняка будет эскалация в расчёте на поддержку Запада. Это неизбежно, - считает политолог.

Ранее во вторник сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали переброску украинской военной техники в Донбасс. Речь идёт о ЗРК, танках и самоходных гаубицах.