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"Украина стала яростным сторонником "Северного потока - 2": Эксперт о заявлениях "Нафтогаза" по прекращению транзита газа
04 июля 2019, 16:24 • 35 • Политика
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко объявил о подготовке к полному прекращению транзита российского газа. "Украина стала яростным сторонником "Северного потока - 2", - иронично констатирует эксперт, объясняя выгоды России от такого шага.
Юрий Витренко в Фейсбуке объявил, что Украина готовится к прекращению транзита российского газа после 2019 года. Он дал понять, что речь идёт не только о приостановке транзита в первом квартале 2020 года, но о полном его прекращении.
"Мы должны понимать, что политическое руководство России в качестве наказания за европейский выбор и независимость Украины имеет целью лишить Украину доходов и делает для этого все возможное", - жалуется исполнительный директор "Нафтогаза".
При этом он сообщает, что предприятие отказалось выполнять те немногие условия, на выполнении которых настаивает Москва - даже несмотря на катастрофическое падение собственной добычи газа.
Продолжая игнорировать проблемы, "Нафтогаз" оказывает неоценимую поддержку "Северному потоку - 2", отметил в комментарии "Эксперту" глава энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.
Он напомнил, что Украина допустила такой упадок своих сетей, что ни одна европейская страна не хочет попадать в зависимость от газопровода в угрожающем состоянии. Таким образом, говорит эксперт, Украина выступает "самым яростным сторонником "Северного потока - 2".
Напомним, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания так и не получила от Украины предложений по заключению контрактов - несмотря на готовность Москвы продлить договоренности.
Фото: фейсбук/Юрий Витренко
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