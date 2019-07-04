Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Кто против?": "какую бациллу съел Зеленский?". От 03.07.19
Парад на 9 мая охаяли, американскому - порадовались? Скабеева задала неудобный в...
Ремонт не просто возможен, а обязателен: Аппарат, спасенный подводниками ценой с...
Премьер Молдовы – на Запад, спикер парламента – на Восток
Главная / Политика

"Украина стала яростным сторонником "Северного потока - 2": Эксперт о заявлениях "Нафтогаза" по прекращению транзита газа

04 июля 2019, 16:24  •  35 • Политика
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко объявил о подготовке к полному прекращению транзита российского газа. "Украина стала яростным сторонником "Северного потока - 2", - иронично констатирует эксперт, объясняя выгоды России от такого шага.
Юрий Витренко в Фейсбуке объявил, что Украина готовится к прекращению транзита российского газа после 2019 года. Он дал понять, что речь идёт не только о приостановке транзита в первом квартале 2020 года, но о полном его прекращении.
"Мы должны понимать, что политическое руководство России в качестве наказания за европейский выбор и независимость Украины имеет целью лишить Украину доходов и делает для этого все возможное", - жалуется исполнительный директор "Нафтогаза".
При этом он сообщает, что предприятие отказалось выполнять те немногие условия, на выполнении которых настаивает Москва - даже несмотря на катастрофическое падение собственной добычи газа.
Продолжая игнорировать проблемы, "Нафтогаз" оказывает неоценимую поддержку "Северному потоку - 2", отметил в комментарии "Эксперту" глава энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.
Он напомнил, что Украина допустила такой упадок своих сетей, что ни одна европейская страна не хочет попадать в зависимость от газопровода в угрожающем состоянии. Таким образом, говорит эксперт, Украина выступает "самым яростным сторонником "Северного потока - 2".
Напомним, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания так и не получила от Украины предложений по заключению контрактов - несмотря на готовность Москвы продлить договоренности.
Фото: фейсбук/Юрий Витренко

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
04 июля 2019, 06:39
"Не врать, не лебезить и показывать веру в людей": "ЕР" дала региональным кандидатам интересные предвыборные рекомендации
04 июля 2019, 04:39
Путин: Россия заинтересована в полном восстановлении отношений с ЕС
04 июля 2019, 04:39
Путин: США начали задумываться над возобновлением диалога с РФ по стратегическим вопросам
03 июля 2019, 20:54
Путин потребовал принять все законы по нацпроектам в весеннюю сессию
04 июля 2019, 13:09
Ремонт не просто возможен, а обязателен: Аппарат, спасенный подводниками ценой своих жизней, продолжит службу - Шойгу
04 июля 2019, 13:09
СМИ ради сенсации о зарплате в СКР назвали секретным несекретный документ
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июля 2019, 06:39
Моссад: Россия потопила подлодку США в битве за Аляску (Telegram.Обзор)
04 июля 2019, 04:54
Итальянцы о визите Путина: «Наконец-то у нас ненадолго будет настоящий президент»
04 июля 2019, 06:39
Перед трагедией с "Лошариком", Россия "утопила" сумарину США в Ал...
04 июля 2019, 01:39
АС-31 строили 20 лет: Что известно о самой секретной подлодке российского флота
04 июля 2019, 03:24
"Отдельное приглашение требуют?": Британцев, пытающихся прорваться в Крым н...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июля 2019, 00:39
Плюхнулся на кресло Путина, но не смог соблазнить президента Бразилии: Премьер-министра Канады преследуют неудачи на саммите G20
02 июля 2019, 18:54
"Сдохните, твари": В Сети смогли восстановить удаленное отовсюду видео подписанных ВСУ снарядов для Донбасса
02 июля 2019, 02:39
США нашли "слабое место" российских гиперзвуковых ракет "Авангард" - CNBC
04 июля 2019, 06:39
Моссад: Россия потопила подлодку США в битве за Аляску (Telegram.Обзор)
27 июня 2019, 20:09
Все заявления россиян следователям будут вносить в государственную автоматизированную систему правовой статистики
28 июня 2019, 20:39
Малайзия поставила ультиматум по MH17: МИД страны грозит не признать расследование крушения Boeing
28 июня 2019, 01:09
"Придурки!" Даже сами американцы не выдержали после слежки США за русским "Адмиралом Горшковым"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.