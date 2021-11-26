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"Украина сползает в сторону России": Аналитик из Незалежной запутался в "показаниях"

26 ноября 2021, 07:00  •  29 • Политика
Политический аналитик Александр Кочетков попытался предсказать, когда состоится встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Увы, эксперт запутался в собственных же "показаниях". Однако он констатировал: "Украина сползает в сторону России".
На украинском портале "Главред" появилась статья Александра Кочеткова с заголовком: "Встреча Путина и Байдена: о чём будут торговаться и чего ждать Украине". Эксперт с самого начала заявил: "Путину есть что предложить Байдену". В середине статьи он выразил совершенно противоположную мысль, в конце - снова изменил своё мнение.
Кочетков упомянул о заявлении главы МИД России Сергея Лаврова, который анонсировал встречу русского и американского президентов. Он отметил, что тему Украины политики поднимут обязательно, говорится в статье.
По мнению политического аналитика, Россия "создаёт ряд проблем" с целью ослабить Украину. Якобы примером этого является ситуация с энергоносителями. Чуть дальше автор публикации заявляет, что Незалежную президенты упомянут лишь вскользь, так как для обеих сторон это "раздражительный вопрос". Вместо этого они сосредоточатся на энергоснабжении Европы и позиции Соединённых Штатов по "Северному потоку - 2".
Ещё ниже Кочетков снова меняет своё мнение.
"Обсуждать на встрече Путина и Байдена накопление российских войск вблизи украинской границы и поддержку, которую будут оказывать США Украине, никто не будет", - утверждает он.
Дальше он самонадеянно подчёркивает, что России ничего не может предложить США, впрочем, в этом и необходимости-то нет.
"Ей (России. - Ред.) особенно и не нужно искать такое предложение для Вашингтона, потому что Украина сегодня сама потихоньку сползает в сторону России", - отметил аналитик.
Он вынужденно констатировал, что у Украины имеется множество проблем, вкладывать деньги в решение которых США и Европа вскоре перестанут. Единственным государством с финансовыми возможностями, кто может пожелать связаться с Незалежной, останется Россия. В обмен она потребует выполнение политических условий.
"России есть что предложить Соединённым Штатам", - в очередной (как минимум третий) раз переобулся в воздухе автор статьи.
Публикацию он завершил предсказанием даты встречи Владимира Путина и Джо Байдена. По мнению Кочеткова, Кремль будет настаивать на переговорах лидеров стран в декабре 2021 года, максимум в январе 2022-го.

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