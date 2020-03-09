"Украина собирает по всему миру утиль": Эксперт объяснил, почему корабли секонд-хенд из США не спасут флот Незалежной

Об этом эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин заявил в беседе с Nation News, комментируя идею замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся "усилить" украинский флот американскими судами секонд-хенд, уже списанными со службы.

По словам Самуся, "помочь Украине могут только США", быстро передав Киеву свои корабли секонд-хенд, оснащённые ракетным оружием. Об этом он заявил в беседе с украинским изданием "Главком".

Самусь не сомневается в том, что подобная сделка, если только о ней сможет договориться министр обороны Украины Андрей Таран, станет для Киева "своего рода успехом".

По мнению Андрея Кошкина, американский военный секонд-хенд не поможет Украине хоть как-то изменить свой статус в акватории Чёрного моря. Для этого Киеву необходимо хотя бы возродить собственное судостроение. Если говорить о военных кораблях из США, то Вашингтон обычно передаёт только то, что ему самому уже не нужно, при этом даже такого рода секонд-хенд американцы не отдают безвозмездно - и доставка, и все остальные расходы будет оплачивать сама Украина.