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"Украина собирает по всему миру утиль": Эксперт объяснил, почему корабли секонд-хенд из США не спасут флот Незалежной

09 марта 2020, 18:35  •  26 • В мире
Усилить Военно-морские силы Украины, чтобы "изменить баланс сил" на Чёрном море, помогут военные корабли, которые Киев получит из США. Правда, речь идёт о списанных судах. "Украина собирает по всему миру утиль", - отметил Андрей Кошкин.
Об этом эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин заявил в беседе с Nation News, комментируя идею замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся "усилить" украинский флот американскими судами секонд-хенд, уже списанными со службы.
По словам Самуся, "помочь Украине могут только США", быстро передав Киеву свои корабли секонд-хенд, оснащённые ракетным оружием. Об этом он заявил в беседе с украинским изданием "Главком".
Самусь не сомневается в том, что подобная сделка, если только о ней сможет договориться министр обороны Украины Андрей Таран, станет для Киева "своего рода успехом".
По мнению Андрея Кошкина, американский военный секонд-хенд не поможет Украине хоть как-то изменить свой статус в акватории Чёрного моря. Для этого Киеву необходимо хотя бы возродить собственное судостроение. Если говорить о военных кораблях из США, то Вашингтон обычно передаёт только то, что ему самому уже не нужно, при этом даже такого рода секонд-хенд американцы не отдают безвозмездно - и доставка, и все остальные расходы будет оплачивать сама Украина.
"Эти корабли прошли все сроки годности как боевые единицы. На самом деле их обслуживание станет головной болью для украинских ВМС, потому что весь утиль, который собирает Украина по всему миру, требует серьёзных вложений, чтобы поддерживать его. Американские корабли не сделают страну владычицей Чёрного моря или морей в целом. Украине следует для начала заняться судостроением, совершенствоваться в военно-морском направлении, и тогда можно будет претендовать на какие-то ступени в иерархии милитаризации Чёрного моря. Но на сегодняшний день Украина по своим экономическим и военным показателям просто не в состоянии этого сделать", - уверен Андрей Кошкин.

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