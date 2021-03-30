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"Украина снова будет окраиной": Болгары заявили, что война с Россией закончится за пять дней
30 марта 2021, 22:50 • 134 • Политика
Жители Болгарии заявили, что война с Россией закончится за пять дней, а "Украина снова будет окраиной". Они посоветовали Киеву и странам НАТО перестать "злить русского медведя".
Так читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали статью о том, что западные страны пытаются стравить Украину с Россией. Такое мнение, в частности, высказал военный эксперт Алексей Валюженич, комментируя учения НАТО в Чёрном море.
Болгары в свою очередь отмечают, что война продлится пять дней и закончится тем, что Украина снова войдёт в состав России.
Ещё один читатель "Фактов" предупредил украинцев, что европейцы и американцы не пойдут воевать за них, как бы Киеву этого ни хотелось.
Отметим, что в последние несколько лет корабли НАТО постоянно дежурят в Чёрном море, проводя время от времени военные учения, а западные самолёты-разведчики и даже бомбардировщики периодически подлетают к границе Крыма и Калининградской области. Всё это создаёт дополнительную военную напряжённость в регионе.
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