Жители Болгарии заявили, что война с Россией закончится за пять дней, а "Украина снова будет окраиной". Они посоветовали Киеву и странам НАТО перестать "злить русского медведя".

Так читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали статью о том, что западные страны пытаются стравить Украину с Россией. Такое мнение, в частности, высказал военный эксперт Алексей Валюженич, комментируя учения НАТО в Чёрном море.

Болгары в свою очередь отмечают, что война продлится пять дней и закончится тем, что Украина снова войдёт в состав России.

"После всего этого Украина снова будет окраиной России, отсюда и её название", - отметил один из читателей. "А потом скажут, что это русские агрессивные. Теперь даже слепые понимают, кто тут агрессор", - отметил второй комментатор.

Ещё один читатель "Фактов" предупредил украинцев, что европейцы и американцы не пойдут воевать за них, как бы Киеву этого ни хотелось.

Отметим, что в последние несколько лет корабли НАТО постоянно дежурят в Чёрном море, проводя время от времени военные учения, а западные самолёты-разведчики и даже бомбардировщики периодически подлетают к границе Крыма и Калининградской области. Всё это создаёт дополнительную военную напряжённость в регионе.