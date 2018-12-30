|
"Украина санкции России не переживёт": Убытки Киева от новых санкций Москвы оценили в 500 млн долларов
30 декабря 2018, 06:39 • 230 • Политика
Минэкономразвития оценило объём санкционных товаров с Украины. От санкций пострадает порядка 10% украинского импорта, а убытки превысят 500 миллионов долларов. "Украина санкции России не переживёт", - считает экс-депутат Рады Алексей Журавко.
От новых санкций России пострадает порядка 10% импорта Украины, а сумма ущерба составит свыше 500 миллионов долларов. К таким выводам пришли эксперты из Минэкономразвития России.
Сумма вычислена исходя из объёма ввезённых в 2017 году в Россию товаров с Украины, которые сегодня попали в санкционный список. Общая же стоимость товаров, которые ежегодно поставляются в Россию с Украины, и вовсе составляет астрономические 4,912 миллиарда долларов, пишет "Утро.ру".
Он добавляет, что новые санкции России в самое ближайшее время почувствуют на себе жители всех регионов Украины.
Подпишитесь на нас
230
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
29 декабря 2018, 07:54
|
23 декабря 2018, 18:39
|
28 декабря 2018, 04:09
|
25 декабря 2018, 03:09
|
24 декабря 2018, 04:24
|
25 декабря 2018, 03:10
|
24 декабря 2018, 06:12