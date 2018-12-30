"Украина санкции России не переживёт": Убытки Киева от новых санкций Москвы оценили в 500 млн долларов

Минэкономразвития оценило объём санкционных товаров с Украины. От санкций пострадает порядка 10% украинского импорта, а убытки превысят 500 миллионов долларов. "Украина санкции России не переживёт", - считает экс-депутат Рады Алексей Журавко.

От новых санкций России пострадает порядка 10% импорта Украины, а сумма ущерба составит свыше 500 миллионов долларов. К таким выводам пришли эксперты из Минэкономразвития России.

Сумма вычислена исходя из объёма ввезённых в 2017 году в Россию товаров с Украины, которые сегодня попали в санкционный список. Общая же стоимость товаров, которые ежегодно поставляются в Россию с Украины, и вовсе составляет астрономические 4,912 миллиарда долларов, пишет "Утро.ру".

"Россия переживёт украинские санкции, которые ввела кровавая власть Украины. А вот Украина санкции со стороны России не переживёт", - пишет в Facebook бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Он добавляет, что новые санкции России в самое ближайшее время почувствуют на себе жители всех регионов Украины.