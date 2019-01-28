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"Украина сама решила, что мы враждебная страна": Эксперт оценил проблемы Киева после прекращения транзита газа

28 января 2019, 16:39  •  301 • Политика
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что Украина столкнется с множеством проблем после того, как прекратится транзит российского газа через ее территорию. "Украина сама решила, что мы враждебная страна", - отметил эксперт, подчеркнув, что Киев может не надеяться на поддержку Москвы.
Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о падении экономики Украины после завершения контракта с Россией на транзит газа и отметил, что Киеву придется или потратить большие деньги на модернизацию своей системы газопроводов, или отключить часть пользователей от газа.
"Система задействована не только на транзит, но и на внутренних потребителей, и если транзит прекратится полностью, то им придется тратить деньги на модернизацию системы", - пояснил эксперт в беседе с Nation News, подчеркнув, что после прекращения транзита российского газа Киев столкнется с множеством проблем, и "как они их будут решать, совершенно непонятно".
Кроме того, по словам Правосудова, контракт на транзит газа придется продлить на 2020 и 2021 годы, потому что европейские мощности еще не будут готовы. Однако после того как они будут запущены, тогда "по Украине будет идти нулевой транзит".
"Украине тут ждать нечего, они сами решили, что мы враждебная страна, значит, будут лишены валютной выручки от транзита газа", — резюмировал эксперт.

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