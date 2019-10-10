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"Украина сама не справится": Зеленский признался, что у него нет формулы для возврата Крыма

10 октября 2019, 01:09  •  63 • Политика
Лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил, что "формулы Штайнмайера" для возврата Крыма не существует. По словам политика, Украина сама с этой задачей не справится, поэтому тут необходимо искать помощи у зарубежных партнеров. При этом ранее сам Франк-Вальтер Штайнмайер выразил недоумение, почему его "формула" сейчас расценивается как созданная под влиянием России.
Зеленский в своем заявлении отметил, что для возвращения Крыма никакой формулы не существует. При этом политик считает, что помочь ему решить эту задачу может сильная армия и помощь международных партнеров.
"Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, - я должен констатировать, к сожалению, - Украина сама не справится", - дал Зеленский ответ на вопрос издания "Крым. Реалии", существует ли для Крыма своя "формула Штайнмайера".
После того как Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" в отношении Донбасса, его предшественник Петр Порошенко разразился гневным постом в соцсети, заявив, что это может привести к снятию санкций с Москвы.
При этом "формулу Штайнмайера", названную так по имени нынешнего президента ФРГ, Порошенко упорно именует "формулой Путина". Это вызвало недоумение у самого Франка-Вальтера Штайнмайера.
Что касается Крыма, то в сентябре 2019 года Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке назвал своим приоритетом прекращение войны в Донбассе и возврат Крыма.
"Если вы помните, вы потеряли Крым во время работы другой администрации США, а не администрации Трампа", - указал ему американский лидер.

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