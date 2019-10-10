"Украина сама не справится": Зеленский признался, что у него нет формулы для возврата Крыма

Зеленский в своем заявлении отметил, что для возвращения Крыма никакой формулы не существует. При этом политик считает, что помочь ему решить эту задачу может сильная армия и помощь международных партнеров.

"Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, - я должен констатировать, к сожалению, - Украина сама не справится", - дал Зеленский ответ на вопрос издания "Крым. Реалии", существует ли для Крыма своя "формула Штайнмайера".

После того как Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" в отношении Донбасса, его предшественник Петр Порошенко разразился гневным постом в соцсети, заявив, что это может привести к снятию санкций с Москвы.

При этом "формулу Штайнмайера", названную так по имени нынешнего президента ФРГ, Порошенко упорно именует "формулой Путина". Это вызвало недоумение у самого Франка-Вальтера Штайнмайера.

Что касается Крыма, то в сентябре 2019 года Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке назвал своим приоритетом прекращение войны в Донбассе и возврат Крыма.

"Если вы помните, вы потеряли Крым во время работы другой администрации США, а не администрации Трампа", - указал ему американский лидер.