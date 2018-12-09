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"Украина сама должна заботиться о своей судьбе": Ветеран ЦРУ посоветовал Киеву не рассчитывать на США
09 декабря 2018, 19:39 • 100 • Политика
Ветеран ЦРУ оценил последствия вторжения России на Украину и призвал Киев не надеяться на помощь США. "Украина сама должна заботиться о своей судьбе, поскольку США сконцентрированы на своих проблемах", - заявил он.
Военный конфликт России и Украины обойдется очень дорого для обеих сторон и будет разрушителен как для Киева, так и для Москвы, считает бывший сотрудник ЦРУ Джек Девайн. При этом он добавил, что Украина сама должна заботиться о своем благополучии и не надеяться на помощь США, так как Вашингтон занят решением собственных проблем.
Также бывший агент ЦРУ посоветовал Киеву заняться укреплением властных институтов страны. По его мнению, это самый короткий путь Украины к успеху. Джек Девайн добавил, что Украине не стоит слишком рассчитывать на помощь США, так как Штаты сконцентрированы на решении собственных проблем, в числе которых борьба с терроризмом.
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