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"Украина развязывает войну, но…": Киеву намекнули на неожиданную альтернативу угрозам

11 апреля 2021, 02:30  •  49 • Политика
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий намекнул Киеву на неожиданную альтернативу угрозам. "Украина развязывает войну, но…" – произнёс депутат, анализируя сложившуюся политическую ситуацию.
Слуцкий напомнил, что Россия своих не бросит, и отметил – в Киеве это прекрасно понимают.
"Украина развязывает войну, но развязывание войны, безусловно, будет концом украинской государственности", - подчеркнул политик в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
Глава думского комитета намекнул, что на любые формы угрозы Россия может отреагировать альтернативно – совсем не тем способом, к которому её подталкивают "политические оппоненты". При этом реагирование будет адекватным, подчеркнул Слуцкий, у Москвы для этого есть все возможности.
Ранее аналогичное мнение высказал заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Он считает, что активные боевые действия в Донбассе будут означать "начало конца Украины", а развязывание войны украинцами станет политическим самоубийством для Киева.

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