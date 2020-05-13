"Украина проснулась! Это не покажут продажные СМИ": Блогер одним видео вскрыл многолетнюю ложь Киева

Граждане Украины постепенно отказываются от "правды", которую долгие годы после Майдана навязывали им в СМИ. Блогер Тамир Шейх показал на простом примере, что несмотря на постоянную радикализацию общества через ТВ и навязывание "своей" истории, люди не забыли истину.

В частности, на видео он показал, что у памятника Степану Бандере на 9 Мая не оказалось ни одного цветочка, хотя в украинских СМИ его представляли как "борца с фашизмом".

И в то же время у памятника павшим советским воинам было множество цветов.

"О чём говорит такое сравнение двух кадров с одного города Ивано-Франковска? Удастся переписать историю или нет? Конечно, такое сравнение не покажут на "1+1" и по другим телеканалам Украины, потому что это как вместо тысячи слов - просто реальность. Правда есть правда, её никуда не скрыть", - констатировал он.