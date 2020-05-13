|
"Украина проснулась! Это не покажут продажные СМИ": Блогер одним видео вскрыл многолетнюю ложь Киева
13 мая 2020, 20:55 • 601 • В мире
Блогер под ником Тамир Шейх на своём Youtube-канале одним видео вскрыл многолетнюю ложь, которой "кормили" украинцев по ТВ. Он показал, как в Ивано-Франковске люди почтили память павших героев 9 Мая. "Украина проснулась! Это не покажут продажные СМИ", - написал он в названии ролика.
Граждане Украины постепенно отказываются от "правды", которую долгие годы после Майдана навязывали им в СМИ. Блогер Тамир Шейх показал на простом примере, что несмотря на постоянную радикализацию общества через ТВ и навязывание "своей" истории, люди не забыли истину.
В частности, на видео он показал, что у памятника Степану Бандере на 9 Мая не оказалось ни одного цветочка, хотя в украинских СМИ его представляли как "борца с фашизмом".
И в то же время у памятника павшим советским воинам было множество цветов.
"О чём говорит такое сравнение двух кадров с одного города Ивано-Франковска? Удастся переписать историю или нет? Конечно, такое сравнение не покажут на "1+1" и по другим телеканалам Украины, потому что это как вместо тысячи слов - просто реальность. Правда есть правда, её никуда не скрыть", - констатировал он.
601
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 мая 2020, 08:55
|
07 мая 2020, 08:10
|
11 мая 2020, 08:55
|
10 мая 2020, 08:56
|
12 мая 2020, 03:55
|
08 мая 2020, 01:10
|
08 мая 2020, 15:10