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"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежной

20 ноября 2020, 00:40  •  74 • В мире
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович определил судьбу газохранилищ Украины. Он считает, что в Незалежной добились "мелкого достижения", но "Украина проиграла главное".
Когда сократится транзит российского газа, ГТС Украины может прийти в упадок. Однако при разумном использовании эта страна всё же сможет похвастаться "мелким достижением".
"За все эти годы Украина проиграла главное - борьбу за будущее заполнение своей транзитной трубы", - считает Митрахович.
По его словам, Незалежная столкнётся с цепочкой проблем, связанных как с самими хранилищами, так и со всей инфраструктурой. Не исключено, что украинской системой ГТС будут пользоваться те, кому это окажется выгодным. К примеру, компаниям с Запада.
Либерализованный украинский рынок с высокими ценами может привлечь ряд западных компаний. Их вероятной целью станет использование хранилищ как "таможенного склада". Это единственный позитивный вариант из возможных в данной отрасли.
Митрахович в интервью Baltnews добавил, что одной из компаний, которая теоретически может использовать украинские резервуары для хранения, является "Газпром". Однако договариваться с Киевом концерну нет смысла.

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