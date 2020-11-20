"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежной

Когда сократится транзит российского газа, ГТС Украины может прийти в упадок. Однако при разумном использовании эта страна всё же сможет похвастаться "мелким достижением".

"За все эти годы Украина проиграла главное - борьбу за будущее заполнение своей транзитной трубы", - считает Митрахович.

По его словам, Незалежная столкнётся с цепочкой проблем, связанных как с самими хранилищами, так и со всей инфраструктурой. Не исключено, что украинской системой ГТС будут пользоваться те, кому это окажется выгодным. К примеру, компаниям с Запада.

Либерализованный украинский рынок с высокими ценами может привлечь ряд западных компаний. Их вероятной целью станет использование хранилищ как "таможенного склада". Это единственный позитивный вариант из возможных в данной отрасли.

Митрахович в интервью Baltnews добавил, что одной из компаний, которая теоретически может использовать украинские резервуары для хранения, является "Газпром". Однако договариваться с Киевом концерну нет смысла.