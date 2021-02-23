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"Украина продолжает поражать": Киев решил наказать умершего политика

23 февраля 2021, 19:00  •  77 • Политика
Киев решил наказать умершего политика. Президент Владимир Зеленский подписал документ о санкциях против человека, которого нет уже более трёх лет. "Украина продолжает поражать", - иронизирует сенатор Алексей Пушков.
"Украина продолжает поражать как страна большого абсурда", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Он привёл примеры. Киев то Михаила Булгакова запретит, то академика Сергея Королёва запишет в "великие украинские учёные". И это не предел. Власти Украины видят в российской вакцине от коронавируса гибридное оружие против своих граждан. Теперь новый виток - санкции.
"Что у них там в голове, одному Богу известно. И то вряд ли - такой там компот", - отметил Алексей Пушков.
Эта фраза касалась новости о введении санкций против политических деятелей Йемена, а именно против экс-президента этой страны Али Абдаллы Салеха, который погиб в декабре 2017 года. Ему теперь нельзя приезжать на территорию Украины даже транзитом. В документе также сказано о блокировке активов Салеха и о введении оружейного эмбарго.

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