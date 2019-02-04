Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский ведёт президентскую кампанию на русские деньги
В НАТО признали: Присутствие военных кораблей в Черном море нарастает и будет на...
Пoвeлитeль быдлa cпacaeт дикapeй
«Акценты расставлены»: правительство РФ выделило почти 310 млрд рублей на развит...
Главная / Политика

"Украина признает Хуана Гуайдо": Киев поспешил с европейской "солидарностью" по Венесуэле

04 февраля 2019, 20:54  •  17 • Политика
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что официальный Киев признает Хуана Гуайдо в качестве главы "демократической оппозиции" и лидера ее парламента. "Украина признает Хуана Гуайдо..." — сказала она. Заявление МИД Украины последовало вскоре после того, как о своей поддержке Гуайдо заявили ведущие европейские страны.
Напомним, что в конце января Франция, Германия и Великобритания поставили Венесуэле ультиматум. Или там немедленно будут назначены новые выборы, или же они признают глава оппозиционного парламента страны также еще и лидером самой боливарианской республики.
Срок действия этого ультиматума истек 3 февраля. Сегодня из европейских столиц последовала череда заявлений в поддержку политических амбиций Гуайдо.
Так, поддержку самопровозглашенному президенту Венесуэлы декларировали Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Швеция, Дания и Австрия. Коммюнике МИД Украины последовало в фарватере этих заявлений.
"Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции", — заявила представитель МИД Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


17
Источник
Похожие новости
04 февраля 2019, 11:09
"Все болезни были разными": в соцсетях иронизируют после провала интронизации раскольника Епифания
04 февраля 2019, 07:54
"У каждого президента США была своя или даже две свои войны": Пушков поименно бросил обвинения американским лидерам
04 февраля 2019, 17:39
Сын Каддафи поблагодарил Россию, которая подняла вопрос о его судьбе перед Ливаном
Загрузка...
04 февраля 2019, 01:24
Саммит в Сочи: Встреча Путина с главами Ирана и Турции пройдет 14 февраля - Песков
04 февраля 2019, 11:09
Месяц на подготовку "регуляторной гильотины": Медведев поставил жесткие сроки по созданию "дорожной карты"
04 февраля 2019, 14:24
Гаспарян посоветовал Мадуро требовать новые президентские выборы во Франции
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
04 февраля 2019, 07:54
Москва жестко ответит на захват храмов на Украине: Эксперт напомнил Киеву предупрежде...
04 февраля 2019, 11:09
"Все болезни были разными": в соцсетях иронизируют после провала интронизац...
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандид...
04 февраля 2019, 14:24
Вашингтонский «ёжик» запросился обратно
04 февраля 2019, 01:24
В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 января 2019, 18:39
Украинские моряки решили повторить керченскую провокацию в духе "Дома-2"
30 января 2019, 04:24
"Хотелка до Курил не доросла": Проговорившемуся про базы США Абэ предложили "по-быстрому" сделать харакири
01 февраля 2019, 13:09
Задержаны участники убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова и лидера "Оплот" Жилина
02 февраля 2019, 10:24
ВМФ передали оружие, вызывающее у противника слепоту и галлюцинации
01 февраля 2019, 18:09
Сближение закончилось "мокрыми штанами для натовского экипажа": политолог объяснил "ягнячье молчание" НАТО после маневра Су-27
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
31 января 2019, 09:39
Ельцин готов был сдать Курилы Японии. Путин отказался: Лужков раскрыл источник провала Японии с островами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.