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"Украина принесла цивилизацию в Россию": Министр обратился к "заробитчанам"

07 сентября 2020, 08:10  •  171 • Политика
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к "заробитчанам". Он убеждён: его соотечественники развивали многие регионы РФ. "Украина принесла цивилизацию в Россию", - заявил политик.
Своё обращение Кулеба адресовал "дорогим украинцам России". Он признал, что этим людям сейчас очень трудно, но Киев всегда будет о них помнить. О них и об их прадедах, которые строили в России города и "приносили цивилизацию" на многие российские территории.
"Мы должны чётко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы", - подчеркнул министр.
Он отметил, что украинцы приезжали в Россию, чтобы превратить леса в города, построить хозяйство. Именно граждане Украины, а не России развивали экономику. В интервью "Радио Свобода" Кулеба подчеркнул, что об этом стоит помнить и Киеву, и Москве.
О каких именно территориях и регионах так вдохновенно рассказывал, глава украинского МИД не уточнил.

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