"Украина принесла цивилизацию в Россию": Министр обратился к "заробитчанам"

Своё обращение Кулеба адресовал "дорогим украинцам России". Он признал, что этим людям сейчас очень трудно, но Киев всегда будет о них помнить. О них и об их прадедах, которые строили в России города и "приносили цивилизацию" на многие российские территории.

"Мы должны чётко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы", - подчеркнул министр.

Он отметил, что украинцы приезжали в Россию, чтобы превратить леса в города, построить хозяйство. Именно граждане Украины, а не России развивали экономику. В интервью "Радио Свобода" Кулеба подчеркнул, что об этом стоит помнить и Киеву, и Москве.

О каких именно территориях и регионах так вдохновенно рассказывал, глава украинского МИД не уточнил.