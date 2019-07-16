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"Украина прекратит существование" - Жириновский обратился к Турчинову с вразумительной речью

16 июля 2019, 17:39  •  21 • Политика
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский не сдержался и жестко осадил у себя в Twitter размечтавшегося взорвать Крымский мост с помощью украинских крылатых ракет Александра Турчинова. "В таком случае Украина прекратит существование", - вразумил оппонента депутат.
Ранее экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью изданию LB.ua на голубом глазу заявил, что созданные в Незалежной крылатые ракеты "Нептун" могут "снести" Крымский мост всего за несколько минут.
В России к угрозам "кровавого пастора", как его прозвали в Сети, отнеслись с сарказмом. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский даже попытался вразумить Турчинова.
Российский парламентарий не исключил, что найдутся те, кто рискнет совершить нечто подобное. Но тут же жестко осадил.
"Возможно, найдутся сумасшедшие, которые попытаются это сделать, - предположил Жириновский. - В таком случае Украина прекратит существование как территория, считающая себя государством".
Фото: twitter/Zhirinovskiy

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