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"Украина переживает не лучшие времена": Кучма о своём возвращении в "Минск"

03 июня 2019, 16:09  •  10 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский назначил представителя от Киева в переговорную группу по Донбассу экс-президента Незалежной Леонида Кучму, который ранее ушёл с этого поста из-за возраста. Сам же Кучма о своём возвращении в "Минск" сообщил коротко, что "Украина переживает не лучшие времена" и он просто не мог не согласиться на поступившее предложение Зеленского.
Стало известно, кто будет представлять Украину на очередной встрече контактной группы в Минске 5 июня. Как оказалось, к исполнению своих обязанностей вернётся бывший президент Украины Леонид Кучма. Об этом сообщил действующий глава государства Владимир Зеленский.
Ранее, напомним, Кучма покинул пост из-за своего солидного возраста, объяснив, что в 80 лет ему тяжеловато работать.
Однако, объясняя своё решение вернуться, он отметил, что не мог не откликнуться на предложение Зеленского, тем более в такое сложное для страны время.
"Украина переживает не лучшие времена в своей истории, - пояснил своё решение вернуться в "Минск" политик. - Я привык в своей жизни принимать решения, выполнять их и отвечать за них".
Владимир Зеленский уточнил, что хотел бы, чтобы Украину на переговорах по Донбассу представлял "профессиональный человек", которого уважают и в Незалежной, и за её пределами.
Известно также и то, на чём будет настаивать Кучма во время ближайшей встречи в Минске со своими коллегами. Уточняется, что Киев будет инициировать прекращение огня на время сбора урожая.
Один вопрос: если это предложение будет поддержано, ВСУ так же будут соблюдать его, как и предыдущие, или же всё-таки Киев заставит собственное оружие в Донбассе замолчать? Хотя бы ненадолго.

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