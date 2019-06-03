"Украина переживает не лучшие времена": Кучма о своём возвращении в "Минск"

Стало известно, кто будет представлять Украину на очередной встрече контактной группы в Минске 5 июня. Как оказалось, к исполнению своих обязанностей вернётся бывший президент Украины Леонид Кучма. Об этом сообщил действующий глава государства Владимир Зеленский.

Ранее, напомним, Кучма покинул пост из-за своего солидного возраста, объяснив, что в 80 лет ему тяжеловато работать.

Однако, объясняя своё решение вернуться, он отметил, что не мог не откликнуться на предложение Зеленского, тем более в такое сложное для страны время.

"Украина переживает не лучшие времена в своей истории, - пояснил своё решение вернуться в "Минск" политик. - Я привык в своей жизни принимать решения, выполнять их и отвечать за них".

Владимир Зеленский уточнил, что хотел бы, чтобы Украину на переговорах по Донбассу представлял "профессиональный человек", которого уважают и в Незалежной, и за её пределами.

Известно также и то, на чём будет настаивать Кучма во время ближайшей встречи в Минске со своими коллегами. Уточняется, что Киев будет инициировать прекращение огня на время сбора урожая.

Один вопрос: если это предложение будет поддержано, ВСУ так же будут соблюдать его, как и предыдущие, или же всё-таки Киев заставит собственное оружие в Донбассе замолчать? Хотя бы ненадолго.