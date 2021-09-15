"Украина перессорилась со всеми": Политолог рассказал, почему Вашингтон пока "крышует" Киев

Белоруссия собралась закупить в России оружие, что восприняли в Незалежной как "сигнал" и угрозу. "Украина перессорилась со всеми", - считает политолог Олег Матвейчев. Он объяснил, почему Вашингтон пока является исключением и ещё "крышует" Киев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что с Россией были согласованы поставки на сумму свыше миллиарда долларов. Речь идёт о вооружении, которое Минск получит в ближайшие четыре года.

Депутат Верховной рады Фёдор Вениславский посчитал это "чётким сигналом для Украины". По его мнению, Минск уже рассматривает Киев "как потенциального противника, чего раньше не было".

Политолог, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев подметил, с какой методичностью Украина теряет союзников. Когда-то Незалежная успешно взаимодействовала с Польшей, но теперь Варшава всё время требует от украинцев отказаться от Бандеры. Хорошие отношения были с Чехией и Венгрией, но те хотят, чтобы в Незалежной перестали мучить русинов. С Россией ситуация ещё более ясная. Киев давно объявил нас "страной-агрессором".

"Украина перессорилась со всеми, теперь и с Белоруссией. Украина находится в изоляции. Её "крышует" Америка. С ней они ещё не поссорились, но только потому, что США используют Украину как инструмент", - объяснил Матчайчев в эфире радио Sputnik.

Он считает, что у Киева больше не осталось настоящих союзников, но в этом есть закономерность. Все отвернулись, потому что Украина ставит себя "выше всего".