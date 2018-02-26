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"Украина осталась без друзей": В Верховной Раде призвали налаживать отношения с Россией
26 февраля 2018, 09:09 • 1156 • Политика
Депутат Верховной Рады заявил, что Украина поссорилась со своими соседями и "осталась без друзей".
Стало известно о том, что в эфире украинского телеканала депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что у Украины не осталось друзей. И к такому исходу и положению дел привела внешняя политика той власти, которая сейчас стоит "во главе руля" страны.
Он также подчеркнул, что в ближайшее время после всего того, что "сделала Украина", отношения с Россией вряд ли наладятся. Теперь это точно не быстрый вопрос.
"Киев сможет установить хотя бы рабочие отношения с окружающими странами, если прекратит политику угроз", - заявил политик.
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