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"Украина осталась без друзей": В Верховной Раде призвали налаживать отношения с Россией

26 февраля 2018, 09:09  •  1156 • Политика
Депутат Верховной Рады заявил, что Украина поссорилась со своими соседями и "осталась без друзей".
Стало известно о том, что в эфире украинского телеканала депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что у Украины не осталось друзей. И к такому исходу и положению дел привела внешняя политика той власти, которая сейчас стоит "во главе руля" страны.
“У нас нет друзей! Все страны, которые окружают Украину, по крайней мере, сегодня, нашими друзьями уже никак не являются", - считает депутат.
Он также подчеркнул, что в ближайшее время после всего того, что "сделала Украина", отношения с Россией вряд ли наладятся. Теперь это точно не быстрый вопрос.
"Киев сможет установить хотя бы рабочие отношения с окружающими странами, если прекратит политику угроз", - заявил политик.

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