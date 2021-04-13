Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
«Зеленский боится до смерти»: В Киеве признали, что первый же удар РФ развалит В...
Главная / Политика

"Украина не хочет войны": Заявления Киева опровергли одним видео

13 апреля 2021, 17:45  •  224 • Политика
Глава МИД Украины выразил надежду на мирное разрешение конфликта в Донбассе. В это время на восток страны прибыл очередной эшелон с боевой техникой ВСУ.
Украина не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Алексей Данилов. В то же время эшелоны с украинской военной техникой продолжают прибывать в Донбасс.
Заявление министра прозвучало во вторник, 12 апреля, на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Ведь что может быть миролюбивее, чем переговоры с крупнейшим в мире военным блоком.
Украина не хочет войны, мы не планируем никаких наступательных действий,
- сказал глава МИД Украины.
Почти то же самое повторил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, у Киева нет планов возвращать Донбасс военным путём.
Однако эшелоны с боевой техникой ВСУ явно намекают на обратное. Один из них был заснят во время прибытия в город Николаев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



224
Источник
Похожие новости
13 апреля 2021, 02:10
Зеленский потребовал от Байдена "ответить за слова"
13 апреля 2021, 02:10
Украинцам собрались объяснить, за что они будут проливать кровь
13 апреля 2021, 00:20
"Легко морализировать за тысячи миль от берегов Америки": США предупредили о потерях из-за Киева
13 апреля 2021, 04:00
"Нецивилизованные и непрофессиональные" русские вновь обошли США: Апгрейд Су-34 добавит жалких тонов
13 апреля 2021, 07:40
"Ёшкин кот, сама Украина требует!": После Зеленского Запад отчитала вице-премьер по евроинтеграции
13 апреля 2021, 00:20
Зачем Зеленскому разговор с Путиным: Политэксперт объяснил игру Киева
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 апреля 2021, 02:30
"Украина развязывает войну, но…": Киеву намекнули на неожиданную альтернативу угрозам
12 апреля 2021, 13:20
Россия отказала Украине
11 апреля 2021, 08:00
"Спутник V" не спасёт - слишком поздно: В Европе признали горькую правду
09 апреля 2021, 05:35
Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США
09 апреля 2021, 18:25
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
10 апреля 2021, 17:20
Россия наносит ответный удар: Эрдогана предупредили о последствиях поставок оружия убийцам
13 апреля 2021, 02:10
Зеленский потребовал от Байдена "ответить за слова"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.