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"Украина не хочет войны": Заявления Киева опровергли одним видео
13 апреля 2021, 17:45 • 224 • Политика
Глава МИД Украины выразил надежду на мирное разрешение конфликта в Донбассе. В это время на восток страны прибыл очередной эшелон с боевой техникой ВСУ.
Украина не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Алексей Данилов. В то же время эшелоны с украинской военной техникой продолжают прибывать в Донбасс.
Заявление министра прозвучало во вторник, 12 апреля, на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Ведь что может быть миролюбивее, чем переговоры с крупнейшим в мире военным блоком.
- сказал глава МИД Украины.
Почти то же самое повторил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, у Киева нет планов возвращать Донбасс военным путём.
Однако эшелоны с боевой техникой ВСУ явно намекают на обратное. Один из них был заснят во время прибытия в город Николаев.
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