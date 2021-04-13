"Украина не хочет войны": Заявления Киева опровергли одним видео

Глава МИД Украины выразил надежду на мирное разрешение конфликта в Донбассе. В это время на восток страны прибыл очередной эшелон с боевой техникой ВСУ.

Украина не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Алексей Данилов. В то же время эшелоны с украинской военной техникой продолжают прибывать в Донбасс.

Заявление министра прозвучало во вторник, 12 апреля, на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Ведь что может быть миролюбивее, чем переговоры с крупнейшим в мире военным блоком.

Украина не хочет войны, мы не планируем никаких наступательных действий,

- сказал глава МИД Украины.

Почти то же самое повторил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, у Киева нет планов возвращать Донбасс военным путём.

Однако эшелоны с боевой техникой ВСУ явно намекают на обратное. Один из них был заснят во время прибытия в город Николаев.