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"Украина находит поводы": Претензии Зеленского к Германии назвали "детскими представлениями"

02 июня 2021, 05:00  •  39 • Политика
Заведующая отделом Украины Института стран СНГ Валентина Гойденко назвала "детскими представлениями" претензии Владимира Зеленского Германии по поводу отсутствия военной поддержки. "Украина находит поводы для противостояния", - считает эксперт.
В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины констатировал, что Германия не предоставляла его стране никакой военной помощи. Он тут же добавил, что это государство вполне могло бы это сделать.
В начале апреля украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что немецкие власти должны "отложить оговорки" и оказать помощь Украине. Речь шла о помощи в укреплении обороноспособности, в частности, модернизации украинской армии.
Подобные высказывания Валентина Гойденко назвала платой за "как бы противостояние России". Западу выгодно, если Россия затормозится в развитии, и Киев на этом играет.
"Поэтому Украина находит всякие поводы для противостояния, считая, что занимается очень важным и нужным делом не только для себя. Они же неоднократно подчёркивали: мол, мы на рубеже, мы тут грудью своей защищаем Европу", - произнесла эксперт в эфире радио Sputnik.
Именно по этой причине Киев считает, что ему все должны, в том числе должны заплатить немалые суммы.
Делать замечания Германии для Незалежной тоже в порядке вещей, это происходило неоднократно. В этом Киев берёт пример со "старшего брата" – с США. Если Штаты имеют право что-то требовать, то почему Украине нельзя?
"Это детские представления, но, увы, они там есть", - отметила Гойденко.

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