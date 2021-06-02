"Украина находит поводы": Претензии Зеленского к Германии назвали "детскими представлениями"

Заведующая отделом Украины Института стран СНГ Валентина Гойденко назвала "детскими представлениями" претензии Владимира Зеленского Германии по поводу отсутствия военной поддержки. "Украина находит поводы для противостояния", - считает эксперт.

В интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины констатировал, что Германия не предоставляла его стране никакой военной помощи. Он тут же добавил, что это государство вполне могло бы это сделать.

В начале апреля украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что немецкие власти должны "отложить оговорки" и оказать помощь Украине. Речь шла о помощи в укреплении обороноспособности, в частности, модернизации украинской армии.

Подобные высказывания Валентина Гойденко назвала платой за "как бы противостояние России". Западу выгодно, если Россия затормозится в развитии, и Киев на этом играет.

"Поэтому Украина находит всякие поводы для противостояния, считая, что занимается очень важным и нужным делом не только для себя. Они же неоднократно подчёркивали: мол, мы на рубеже, мы тут грудью своей защищаем Европу", - произнесла эксперт в эфире радио Sputnik.

Именно по этой причине Киев считает, что ему все должны, в том числе должны заплатить немалые суммы.

Делать замечания Германии для Незалежной тоже в порядке вещей, это происходило неоднократно. В этом Киев берёт пример со "старшего брата" – с США. Если Штаты имеют право что-то требовать, то почему Украине нельзя?

"Это детские представления, но, увы, они там есть", - отметила Гойденко.