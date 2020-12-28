"Украина на грани нового распада": Почему страхи Киева о бегстве Одессы реальны - политолог

Крымский политолог Владислав Ганжара объяснил, почему страхи Киева о бегстве Одессы, Запорожья и других территорий из состава Незалежной вполне реальны. По мнению эксперта, дезинтеграционные процессы в стране в дальнейшем неизбежны: "Украина на грани нового распада".Крымский политолог Владислав Ганжара прокомментировал заявление бывшего главы милиции полуострова, экс-губернатора Луганской и Закарпатской областей генерала Геннадия Москаля, который ранее "списал" шесть регионов Украины.Последний недавно в беседе с порталом "Апостроф" высказал опасения о том, что Одесса, Запорожье, Харьков и ряд других территорий могут выйти из состава Незалежной, поскольку проект "Новороссия" ещё не завершён.До этого другие украинские политики, военные и общественные деятели также признавались, что не исключают похожего поворота событий. Об этом, в частности, говорил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.Ганжара в разговоре заметил, что позиция Москаля исходит из той объективной реальности, которая сегодня наблюдается на Украине. По его мнению, дезинтеграционные процессы в стране в дальнейшем неизбежны.Там установилась ситуация полного раскола в обществе, связанная с нарушением прав миллионов граждан после случившегося госпереворота. Притом это происходит не только на юго-востоке, но и в западных регионах. Поэтому угроза того, что Украина сейчас находится в состоянии перед своим дальнейшим распадом, однозначно есть. И страхи, которые высказывает Москаль, вполне объективны. Ведь всё то, что обещалось украинскому народу шесть лет назад, превратилось в социально-экономический кошмар: огромнейшие демографические потери, отсутствие хоть какого-то образа будущего. И, несмотря на красивые обещания действующего президента Владимира Зеленского, кризис только обостряется, - констатировал эксперт.В связи с этим риски и опасения о дальнейшей дезинтеграции вполне оправданны, добавил он. Политолог, однако, не согласился с тем, что к этому процессу как-то причастна Россия.Эти риски ни в коей мере не исходят от угрозы какого-то вмешательства в эти вопросы Российской Федерации. Украина сегодня является заложником собственных решений, которые принимались в этом государстве на протяжении последних лет. А все подобные высказывания - это попытка демонизации РФ, поиск внешнего врага. Оправданием вмешательства России во внутренние дела Украины Киев пытается оправдать ту трагедию, которая разворачивается в украинском государстве и обществе, - резюмировал собеседник "Первого русского".