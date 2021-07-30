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"Украина лишится транзита ещё до 2024 года": Эксперт представил наихудший для Киева сценарий

30 июля 2021, 23:00  •  51 • Политика
Неожиданный ход "Газпрома" может поставить крест на украинском транзите. "Нужно разработать план на случай, если вдруг транзит будет нулевым", - заявил украинский эксперт.
Украина может лишиться транзита русского газа гораздо раньше 2024 года, когда истекает нынешний контракт с "Газпромом". Об этом предупредил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.
Он объяснил, что речь не идёт об отказе "Газпрома" от своих обязательств. Он может заплатить Украине полагающиеся ей по контракту 1,5 миллиарда долларов, но при этом не качать газ через украинскую газотранспортную систему.
И дело будет не в злокозненности Москвы, а в ужасающем состоянии украинской ГТС. По данным эксперта, она уже изношена на 85%. Кроме того, недофинансирование поддержания системы в рабочем состоянии составляет 70%!
Мы потеряли огромное количество времени и возможностей, а сейчас почему-то рвём на себе вышиванку. Но какие у нас есть аргументы для того, чтобы как-то влиять на "Северный поток - 2"?
- заявил Валентин Землянский.
Он добавил, что на сегодняшний день избыточными являются почти 100 миллиардов кубометров мощностей самой ГТС. И это постоянные издержки для Украины. Но власти с этим ничего не делают, подчеркнул эксперт.
Нужно разработать план на случай, если вдруг транзит будет нулевым,
- цитирует Nation News слова специалиста.
Также он призвал не путать транзит газа в Европу с поставками газа на Украину. Газ для европейцев всё ещё может идти через украинскую трубу, но при этом сама Украина газ получать не будет.

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