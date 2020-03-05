"Украина и США окончательно похоронят "Северный поток - 2": Гидность Киева вскрыли простым вопросом

Витязева поинтересовалась в своём Telegram-канале, наступит ли время, когда кто-то из представителей западных СМИ отважится задать провокационный вопрос Коболеву.

"Как можно одновременно "воевать" с Россией и всеми конечностями цепляться за транзит её газа?" - написала журналистка.

При этом она захотела узнать, не жмёт ли где-то Киеву "гиднисть" (укр. - "достоинство").

Скриншот: Telegram/@vityzeva

Речь шла о статье на сайте украинского интернет-издания "Обозреватель". Сообщается, что Андрей Коболев в ходе выступления в Атлантическом совете рассказал об отношении к "Северному потоку - 2".

"Мы сейчас обсуждаем, в том числе здесь (в США - ред.), как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно", - цитирует главу правления "Нафтогаза" издание.

Коболев считает, что благодаря американской политике, которая ведётся в отношении российского проекта "Северный поток - 2", сделан "один из важнейших шагов в поддержку энергетической безопасности Украины". Он выразил надежду: Соединённые Штаты и в дальнейшем будут придерживаться такой же стратегии.

По словам главы "Нафтогаза", Россия "не лучшая" в сфере строительства современных судов, но имеет техвозможности, чтобы прокладывать трубы. В целом ситуацию он назвал "неоконченной игрой".