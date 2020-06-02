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"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву

02 июня 2020, 02:55  •  13 • Политика
Военный эксперт, израильский дипломат, политолог, экс-глава службы "Натив" Яков Кедми считает, что президент Владимир Зеленский является марионеткой. Он объяснил, почему Украину можно назвать страной-"гуляй-поле" и почему никто не придёт на помощь Киеву.
Кедми убеждён, что Украина - страна-"гуляй-поле". Она погрузилась в анархию, что может обернуться в обострение военного конфликта в Донбассе, которое невозможно будет контролировать. Украинским народом сейчас ничего не управляется. Более того, ни судопроизводство, ни экономика, ни военные объекты не находятся под контролем правительства.
Часть украинских военных объектов, по словам политолога, контролируют местные военные командиры или некие организации. Многое решает Вашингтон.
"Украина абсолютно неуправляемое и неконтролируемое государство. Власть Зеленского даже не условная - он ничего не может сделать, и не только он, но и правительство Украины", - цитирует эксперта портал "Политика сегодня".
В качестве примера Яков Кедми привёл назначение на пост главы исполкома Национального совета реформ Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Политолог убеждён, что Зеленский принял это решение по указке "кого-то из американцев", но не властей Соединённых Штатов. При этом в своих интересах на украинском поле действуют различные политические проходимцы. Всё это может обострить ситуацию в Донбассе.
Неконтролируемый военный конфликт в ДНР и ЛНР начнётся, если "какой-то очумелый товарищ" начнёт обстреливать объекты на этих территориях. И игроки "украинского поля" вмешиваться в это не будут.
"И если начнётся военный конфликт, они все будут кричать, но никто не придёт на помощь Украине - ни те, кто её втянул в этот военный конфликт, ни те, кого они спровоцировали", - убеждён Кедми.
Он добавил, что платить за это придётся рядовым украинцам. Они делают это с 2014 года, и ситуация только осложнится.

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