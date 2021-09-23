"Украина готова": президент Зеленский предложил ООН перенести заседания в горячие точки

Президент Украины Владимир Зеленский сделал нетривиальное предложение по повышению эффективности работы ООН.

Владимир Зеленский, президент Украины, предложил повысить эффективность работы Организации Объединенных наций. По его мнению, для встреч участников организации надо выбирать не штаб-квартиру в Нью-Йорке, а территорию рядом с горячими точками. Таким образом, процесс обсуждения мировых проблем значительно оживится, считает глава Украины, сообщает "РИА Новости".

Свое предложение Владимир Зеленский озвучил, выступая на трибуне Генассамблеи ООН.

Мы хотим оживить ООН. Может, для этого ООН должно двигаться: быть мобильными, быстрыми?

– высказался президент Украины.

По его мнению, в мире тысячи горячих точек, выбор есть. И конечно же, украинская делегация, во главе со своим президентом, готова быть в любой из них.

Также Зеленский отметил, что "нужна правда". И тогда страны искренне поддержали бы миролюбивые усилия мирового сообщества.

Как сказал глава Украины, это могло бы даже предотвратить войну в Афганистане.