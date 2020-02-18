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"Украина этого никогда не рассматривала": Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
18 февраля 2020, 16:24 • 26 • В мире
В Киеве разрабатывают планы о поэтапном восстановлении контроля над границей между Россией и Украиной в Донбассе. Речь о совместном патрулировании с представителями ЛНР и ДНР никогда не шла. "Украина никогда этого не рассматривала", - заявил Арсен Аваков.
Об этом глава МВД Украины сказал в ходе программы "Свобода слова", отвечая на вопрос одного из участников, попросившего прокомментировать слова Владимира Зеленского о "совместном патрулировании границы с представителями народных республик и ОБСЕ, сказанные им с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности.
"Нет, об этом речи не идет", - опроверг заявление Зеленского Арсен Аваков. По его словам, украинский гарант в Германии говорил о хорватском опыте патрулирования совместными группами полицейских с участием ОБСЕ.
В то же время глава украинского МИД отметил, что совместное патрулирование с представителями местных общин в Донбассе еще возможно, но только если речь будет идти о том, чтобы допустить к патрулированию людей, которых эти общины выделят.
Глава МВД Украины также отметил, что основой патруля станут вооруженные украинские полицейские.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что не верит в международные соглашения, не желает вести прямых переговоров с ЛНР и ДНР, а также хочет провести выборы в Крыму. Одним из главных заявлений Зеленского в его выступлении на Мюнхенской конференции стало признание, что реальной силой является армия, ядерное оружие и НАТО.
Также Зеленский публично отверг инициативу о проведении прямых переговоров с руководством ЛНР и ДНР. Он отметил, что готов говорить с "мирным населением этих территорий", но не с теми, кто "не признан международным правом". При этом Зеленский выразил уверенность, что ему удастся завершить конфликт в Донбассе в течение ближайших пяти лет.
Ещё одним значительным моментом стали слова Зеленского о проведении выборов в Крыму. Он заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, включая вышедший из состава страны ещё в 2014 году полуостров.
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