"Украина этого никогда не рассматривала": Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Об этом глава МВД Украины сказал в ходе программы "Свобода слова", отвечая на вопрос одного из участников, попросившего прокомментировать слова Владимира Зеленского о "совместном патрулировании границы с представителями народных республик и ОБСЕ, сказанные им с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности.

"Нет, об этом речи не идет", - опроверг заявление Зеленского Арсен Аваков. По его словам, украинский гарант в Германии говорил о хорватском опыте патрулирования совместными группами полицейских с участием ОБСЕ.

"Это говорилось в рамках переговоров в "нормандском формате" (Украина, Россия, Франция, Германия. – Ред.), когда наши коллеги предлагали посмотреть какие-то компромиссные варианты. Украинская сторона это не рассматривала ни тогда, ни сейчас. Мы рассматриваем, возможно, поэтапный выход на границу… возможно, будем занимать в этот день такой-то участок, потом другой… но о совместном контроле границы речи не идет. Контроль либо есть, либо нет", — подчеркнул Аваков.

В то же время глава украинского МИД отметил, что совместное патрулирование с представителями местных общин в Донбассе еще возможно, но только если речь будет идти о том, чтобы допустить к патрулированию людей, которых эти общины выделят.

"Люди, которые замешаны в преступлениях, те, кто стреляли в наших солдат, те, кто отбирали, и так далее, они не будут участвовать в такого рода группах – это наша принципиальная позиция", — заявил Аваков.

Глава МВД Украины также отметил, что основой патруля станут вооруженные украинские полицейские.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что не верит в международные соглашения, не желает вести прямых переговоров с ЛНР и ДНР, а также хочет провести выборы в Крыму. Одним из главных заявлений Зеленского в его выступлении на Мюнхенской конференции стало признание, что реальной силой является армия, ядерное оружие и НАТО.

Также Зеленский публично отверг инициативу о проведении прямых переговоров с руководством ЛНР и ДНР. Он отметил, что готов говорить с "мирным населением этих территорий", но не с теми, кто "не признан международным правом". При этом Зеленский выразил уверенность, что ему удастся завершить конфликт в Донбассе в течение ближайших пяти лет.

Ещё одним значительным моментом стали слова Зеленского о проведении выборов в Крыму. Он заявил, что хотел бы в октябре провести местные выборы на всей территории Украины, включая вышедший из состава страны ещё в 2014 году полуостров.