"Украина доиграется": Экономист рассказал, может ли Россия полностью остановить транзит газа

Экономист Василий Колташов рассказал, может ли Россия полностью остановить украинский транзит. По его словам, если Украина не перестанет вести себя враждебно по отношению к соседям, "она доиграется".

Так эксперт прокомментировал заявление главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона о том, что "Газпром" может разобрать трубу на своей стороне, чтобы полностью остановить невыгодный ему и Европе украинский транзит.

Колташов назвал это предположение паранойей. Он отметил, что до 2024 года Россия не станет ни снижать объёмы поставок, ни прекращать транзит, поскольку связана действующим контрактом. А как транзит будет осуществляться в будущем, во многом зависит от самой Украины. Специалист не исключает полной остановки транзита после истечения срока договора, если Киев не научится прилично себя вести.

Они знают, что нагрешили, что ведут себя неадекватно. На Украине прекрасно знают, что система развинчена, поэтому возникает истерика. Россия стремится прекратить транзит газа, это связано с непредсказуемостью партнёров, - рассказал экономист "Народным новостям".

Напомним, что ранее США и Германия согласовали сделку по "Северному потоку - 2". Вашингтон согласился оставить попытки сорвать проект, а Берлин взял на себя обязательства по продлению контракта на транзит газа через Украину и решил инвестировать средства в украинскую "энергобезопасность". Украинские эксперты и политики уже обратили внимание, что в пунктах, которые касаются транзита, использованы максимально размытые формулировки. Это даёт Москве возможность толковать условия соглашения в свою пользу.