Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вакцина от ковида не работает: Тестировавшие препарат в России обратились к Пути...
"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к ...
Днепр - наш: Белоруссия может положить конец водной блокаде Крыма
"Просто безумие!": Шутка Зеленского об Украине стала реальностью
Главная / Политика

"Украина доиграется": Экономист рассказал, может ли Россия полностью остановить транзит газа

30 июля 2021, 19:20  •  209 • Политика
Экономист Василий Колташов рассказал, может ли Россия полностью остановить украинский транзит. По его словам, если Украина не перестанет вести себя враждебно по отношению к соседям, "она доиграется".
Так эксперт прокомментировал заявление главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона о том, что "Газпром" может разобрать трубу на своей стороне, чтобы полностью остановить невыгодный ему и Европе украинский транзит.
Колташов назвал это предположение паранойей. Он отметил, что до 2024 года Россия не станет ни снижать объёмы поставок, ни прекращать транзит, поскольку связана действующим контрактом. А как транзит будет осуществляться в будущем, во многом зависит от самой Украины. Специалист не исключает полной остановки транзита после истечения срока договора, если Киев не научится прилично себя вести.
Они знают, что нагрешили, что ведут себя неадекватно. На Украине прекрасно знают, что система развинчена, поэтому возникает истерика. Россия стремится прекратить транзит газа, это связано с непредсказуемостью партнёров, - рассказал экономист "Народным новостям".
Напомним, что ранее США и Германия согласовали сделку по "Северному потоку - 2". Вашингтон согласился оставить попытки сорвать проект, а Берлин взял на себя обязательства по продлению контракта на транзит газа через Украину и решил инвестировать средства в украинскую "энергобезопасность". Украинские эксперты и политики уже обратили внимание, что в пунктах, которые касаются транзита, использованы максимально размытые формулировки. Это даёт Москве возможность толковать условия соглашения в свою пользу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






209
Источник
Похожие новости
30 июля 2021, 03:45
"Света, подожди!" Как на самом деле прошла встреча Байдена и Тихановской
30 июля 2021, 00:05
Депутат Рады придумал, как выдворить с Украины Порошенко и всю его партию
30 июля 2021, 01:55
Байдена предупредили о "русских когтях": "Американцы, вы умственно отсталые?"
30 июля 2021, 01:55
Извинились лишь спустя 70 лет: Захарова прокомментировала жестокий эксперимент над детьми
30 июля 2021, 09:15
"Нужно быть готовым": В Киеве пригрозили России "коротким нокаутом"
30 июля 2021, 14:45
Реальный план захвата России: военный эксперт показал перспективы крымской спецоперации НАТО
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 июля 2021, 09:10
Что будет, если Украине ничего не достанется
24 июля 2021, 03:50
Зеленского добьют? Политолог спрогнозировал скорое свержение
25 июля 2021, 10:05
"Девка так себе, и ноги кривоваты": Киеву анекдотом ответили на "визг" из-за "Северного потока - 2"
26 июля 2021, 09:55
Против воли США взбунтовался верный вассал
27 июля 2021, 01:30
В Бельгии сообщили о реакции "русского экипажа" на иностранную прививку
24 июля 2021, 03:50
Плохой и ещё хуже: генерал СБУ рассказал о сценариях по Донбассу
25 июля 2021, 00:00
Байдену хотят объявить импичмент за его "позорный поступок"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.