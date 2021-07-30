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"Украина доиграется": Экономист рассказал, может ли Россия полностью остановить транзит газа
30 июля 2021, 19:20 • 209 • Политика
Экономист Василий Колташов рассказал, может ли Россия полностью остановить украинский транзит. По его словам, если Украина не перестанет вести себя враждебно по отношению к соседям, "она доиграется".
Так эксперт прокомментировал заявление главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона о том, что "Газпром" может разобрать трубу на своей стороне, чтобы полностью остановить невыгодный ему и Европе украинский транзит.
Колташов назвал это предположение паранойей. Он отметил, что до 2024 года Россия не станет ни снижать объёмы поставок, ни прекращать транзит, поскольку связана действующим контрактом. А как транзит будет осуществляться в будущем, во многом зависит от самой Украины. Специалист не исключает полной остановки транзита после истечения срока договора, если Киев не научится прилично себя вести.
Напомним, что ранее США и Германия согласовали сделку по "Северному потоку - 2". Вашингтон согласился оставить попытки сорвать проект, а Берлин взял на себя обязательства по продлению контракта на транзит газа через Украину и решил инвестировать средства в украинскую "энергобезопасность". Украинские эксперты и политики уже обратили внимание, что в пунктах, которые касаются транзита, использованы максимально размытые формулировки. Это даёт Москве возможность толковать условия соглашения в свою пользу.
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