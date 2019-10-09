Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Сумма иска - $25 млн": В Грузии решили засудить Россию за "необо...
"Когда пиарит комитет по разведке США": В RT оценили рассекреченный до...
"Только дискредитирует власть": Закон о блокировке электронной почты и...
России не нужны "старые корыта", Украине тоже - Госдума о задержанных ...
Главная / В мире

"Украина будет прикидываться шлангом": Публицист объяснил внезапное "прозрение" Нидерландов по MH17

09 октября 2019, 12:09  •  229 • В мире
Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении "Боинга". Киев может стать ответчиком по делу о сбитом авиалайнере. Как написал в своём блоге публицист Борис Рожин, известный под ником colonelcassad, Амстердам решился прояснить для себя роль Незалежной в трагедии после озвученной позиции Малайзии. Но, убеждён он, Украина в данном кейсе "будет прикидываться шлангом".
Киев может стать ответчиком по делу о сбитом авиалайнере рейса MH17. Ранее в голландском парламенте единогласно было решено провести расследование о роли украинской стороны в этой трагедии.
О решении парламента сообщил на странице в Twitter депутат от Христианско-демократической партии Крис ван Дам. Отмечается, что иностранных парламентариев крайне интересует вопрос, почему Украина не закрыла воздушное пространство над зоной вооружённого конфликта.
При этом ранее глава МИД Нидерландов Стефан Блок заявил, что такое расследование - непростая задача, так как будет необходимо сотрудничество России. По словам публициста Бориса Рожина, который в "ЖЖ" публикуется под ником colonelcassad, заявление о готовности сотрудничать с РФ по этому расследованию вызывает улыбку.
"Не Голландия ли последние 4 года систематически игнорировала данные и улики, предоставляемые Россией", - задаёт риторический вопрос автор.
Рожин отмечает, что, вероятно, голландские политики учли позицию засомневавшейся Малайзии.
"Я бы особых иллюзий на тему этого расследования не питал - всё это видится реакцией Голландии на позицию, занятую Малайзией, которая не признала выводов расследования. Соответственно, способ хотя бы попробовать расследовать роль Украины, может служить цели создания видимости "объективности расследования". Разумеется, на вопрос, почему роль Украины не была расследована в предшествующие годы, вразумительный ответ мы вряд ли получим", - убеждён публицист.
К тому же, добавляет он, вероятнее всего, после такого решения украинская сторона и вовсе "будет прикидываться шлангом и делать вид, что это произошло случайно".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



229
Источник
Похожие новости
09 октября 2019, 02:24
Англо-американский бизнес с нацистами
08 октября 2019, 19:39
«С нами был микроавтобус с полицией»: журналист ВГТРК рассказал о съёмках в ЦАР и ситуации в африканской стране
08 октября 2019, 19:54
"Как любой нормальный родитель": Шарлиз Терон превращает приемного сына в "принцессу"
09 октября 2019, 05:39
Коммунисты решили сделать Шварценеггера заложником России - западные СМИ
08 октября 2019, 16:39
"Скоро будем веселиться на поминках по старому миру": Сатановский назвал сроки ядерного апокалипсиса
09 октября 2019, 08:54
"Дал по газам и уехал": Водителя убитых в ЦАР российских журналистов уличили в путанице
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2019, 03:54
Мариуполь и Славянск живут, как в осаде, и ведут тихую партизанскую войну
09 октября 2019, 02:24
"Прыгает в шоке": Львенок, напугавший маму, стал звездой Сети
09 октября 2019, 05:39
России не нужны "старые корыта", Украине тоже - Госдума о задержанных в Кер...
09 октября 2019, 05:39
"Сумма иска - $25 млн": В Грузии решили засудить Россию за "необоснова...
09 октября 2019, 02:24
"Прочистились мозги сразу": В Twitter объяснили, почему экс-посол США в Рос...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2019, 09:39
Анна Тув: «Сын не может поверить, что папы и Кати больше нет»
06 октября 2019, 04:40
Ошибка Михаила Добкина
03 октября 2019, 12:54
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
02 октября 2019, 20:54
«Ультиматум Путина» и облом Израиля
05 октября 2019, 20:09
Медведев рассказал о «незавидном положении» Зеленского в США
06 октября 2019, 21:28
Россия слезает с трубы и зальёт мир «жидким золотом». Мы – непобедимые!
07 октября 2019, 01:39
Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.