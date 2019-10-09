"Украина будет прикидываться шлангом": Публицист объяснил внезапное "прозрение" Нидерландов по MH17

Киев может стать ответчиком по делу о сбитом авиалайнере рейса MH17. Ранее в голландском парламенте единогласно было решено провести расследование о роли украинской стороны в этой трагедии.

О решении парламента сообщил на странице в Twitter депутат от Христианско-демократической партии Крис ван Дам. Отмечается, что иностранных парламентариев крайне интересует вопрос, почему Украина не закрыла воздушное пространство над зоной вооружённого конфликта.

При этом ранее глава МИД Нидерландов Стефан Блок заявил, что такое расследование - непростая задача, так как будет необходимо сотрудничество России. По словам публициста Бориса Рожина, который в "ЖЖ" публикуется под ником colonelcassad, заявление о готовности сотрудничать с РФ по этому расследованию вызывает улыбку.

"Не Голландия ли последние 4 года систематически игнорировала данные и улики, предоставляемые Россией", - задаёт риторический вопрос автор.

Рожин отмечает, что, вероятно, голландские политики учли позицию засомневавшейся Малайзии.

"Я бы особых иллюзий на тему этого расследования не питал - всё это видится реакцией Голландии на позицию, занятую Малайзией, которая не признала выводов расследования. Соответственно, способ хотя бы попробовать расследовать роль Украины, может служить цели создания видимости "объективности расследования". Разумеется, на вопрос, почему роль Украины не была расследована в предшествующие годы, вразумительный ответ мы вряд ли получим", - убеждён публицист.

К тому же, добавляет он, вероятнее всего, после такого решения украинская сторона и вовсе "будет прикидываться шлангом и делать вид, что это произошло случайно".