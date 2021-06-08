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"Украина больше не центр вселенной": Запад устал от назойливого Киева, считает эксперт
08 июня 2021, 18:40 • 245 • Политика
Запад откровенно устал от назойливого Киева, который постоянно требует к себе внимания, считает политолог Владимир Корнилов.
Так он прокомментировал жалобы президента Украины Владимира Зеленского на то, что власти США решили отказаться от санкций против "Северного потока - 2". Более того, американцы не сочли нужным известить об этом своего "стратегического партнёра", в результате чего Зеленский обо всём узнал из газет.
Корнилов считает, что Запад уже устал от постоянных просьб, угроз и требований Украины. Позиция президента США Джо Байдена показывает истинное положение Украины - страны, находящейся под внешним управлением, чьё мнение никого не интересует. Кроме того, действия американцев разрушают устоявшееся у некоторых киевских политиков представление об Украине как о центре мироздания.
Напомним, что ранее Байден назвал контрпродуктивными новые санкции против "Северного потока - 2". А официальный представитель Белого дома Джен Псаки сказала журналистам, что Америка никак не сможет остановить строительство газопровода, который закончен на 95%.
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