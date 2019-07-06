"Украина, без преувеличения, замерзнет": В "Нафтогазе" предупредили о приближении техногенной катастрофы

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев считает, что Украине грозит техногенная катастрофа из-за нехватки газа в хранилищах. Об этом он написал на своей странице в соцсети в Facebook.

По его информации, сейчас в подземных газохранилищах Украины находится порядка 13,8 миллиардов кубометров голубого топлива. Если к началу отопительного сезона количество газа не увеличится до 20 миллиардов кубометров, то Украина в буквальном смысле замерзнет.

Коболев пояснил, что для выхода на целевые показатели "Нафтогазу" необходимо каждые сутки закачивать в хранилища по 60 миллионов кубометров голубого топлива. Если процесс прервется хотя бы на один день - наверстать отставание уже будет невозможно.