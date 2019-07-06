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"Украина, без преувеличения, замерзнет": В "Нафтогазе" предупредили о приближении техногенной катастрофы
06 июля 2019, 00:54 • 117 • Политика
В "Нафтогазе" заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине. Она наступит, если к началу отопительного сезона страна не успеет накопить 20 миллиардов кубометров газа. "Украина, без преувеличения, замерзнет", - предрекает глава украинской газовой компании.
Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев считает, что Украине грозит техногенная катастрофа из-за нехватки газа в хранилищах. Об этом он написал на своей странице в соцсети в Facebook.
По его информации, сейчас в подземных газохранилищах Украины находится порядка 13,8 миллиардов кубометров голубого топлива. Если к началу отопительного сезона количество газа не увеличится до 20 миллиардов кубометров, то Украина в буквальном смысле замерзнет.
Коболев пояснил, что для выхода на целевые показатели "Нафтогазу" необходимо каждые сутки закачивать в хранилища по 60 миллионов кубометров голубого топлива. Если процесс прервется хотя бы на один день - наверстать отставание уже будет невозможно.
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