"Украина - родная": Наталья Поклонская назвала сокровенное желание

Безусловно, вопрос о желании, которое хотелось бы загадать Деду Морозу накануне праздника - это из области фантастики. Но все же каждый позволяет себе сформулировать мечту. А если она сформулирована, недалеко и до исполнения заветного желания. Для Наталья Поклонской это желание, как оказалось, связано и с Россией, и с Украиной, – каждому в наших странах она желает мира и счастья. Что касается личной мечты, Поклонская признается, что связана она с собственным вкладом в жизнь многих.

"Я бы хотела, чтобы от моей работы страна укреплялась, люди получали добро, справедливость. Становились счастливее, добрее. Страны примирялись. И на всё это хотелось запаса бы мудрости, сил, терпения, любви, счастья, добра и всего остального. Словом, всего самого хорошего, что можно получить на этой Земле, конечно, хотелось бы себе и всем остальным. Потому что, если ты один счастливый, а вокруг тебя несчастные люди, это неправильно. Это уже не счастье, а, наоборот, какое-то горе. Поэтому нужно желать счастья себе и окружающим. И всем, всем-всем-всем людям России и Украины. И мира нашим странам. Чтобы мы друг к другу могли ездить в гости. Мы в Киев, они к нам в Москву. Это правильно и нормально. Чтобы мы развивались, процветали. И, конечно же, у каждого человека была такая реализация, самореализация, от которой он бы получал счастье. В том числе, и себе такого же желаю".

Сегодня Наталья Поклонская готова признаться:

"Украина - родная. Я могу говорить на украинском языке. Я знаю эту страну, я знаю культуру, традиции. И знаю, что сегодня с ней делают вот эти, которые еще остались, прыгающие, с кастрюлями на головах. Когда в 2013-м году они устраивали переворот, а сегодня прячутся... Но я желаю успехов Владимиру Зеленскому, чтобы он поскорее навел порядок, и страна стала процветать и в правильное русло повернулась. И вместе с Россией, вместе с нами пошла шагом в Европу, развивались, с учетом национальных интересов каждой страны", - подчеркнула Наталья Поклонская.