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"Украина - родная": Малофеев объяснил, почему "климатическая вакханалия" и Грета Тунберг не затмили Донбасс
27 декабря 2019, 23:24 • 95 • Политика
Гости программы "Время покажет" обсудили итоги 2019 года. Ведущий Артём Шейнин обратил внимание на то, что для России и для мира в целом повестка получилась разной. К примеру, англосаксонские СМИ назвали событием выступление Греты Тунберг в ООН. Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев заметил, что для России, если говорить о международной повестке, были более актуальны вопросы Донбасса и Украины.
В эфире программы "Время покажет" на Первом канале заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев, говоря об итогах года, обратил внимание на иллюстрацию в журнале "Экономист" - на расцвеченные цифры 2020 и слово Climate.
"Мы же говорим про ту часть света, не про свою. Соответственно, что является главным для них в 2020 году? Выборы. Выборы в Америке. Выборы Трампа. А Трамп что говорил про климат? Что эта проблема не важна, что нужно поднимать индустрию. То, что мы видим в "Экономисте", - продолжение избирательной кампании против Трампа, всей этой климатической вакханалии, которая началась в связи с приходом замечательной девочки в ООН - Греты Тунберг", - высказался Малофеев.
Ведущий Артём Шейнин обратил внимание на сидящую за спиной замглавы ВРНС девочку, которая очень похожа на Тунберг. Юная гостья призналась, что у неё часто берут автографы и хотят с ней сфотографироваться, принимая за шведскую активистку. При этом какого-либо негатива в свой адрес девочка в России не заметила.
"Потому что мы очень добрые. Мы понимаем, и наш президент первым это сказал, что при всех проблемах ребёнка выставлять вперёд некрасиво, нехорошо его использовать", - заметил Шейнин.
Малофеев в свою очередь отметил, что климатическая повестка, как и Грета Тунберг, интересует жителей России гораздо меньше соседней Украины.
"На Украине, на нашей Украине, близкой и родной нам, безусловно, нас больше всего интересуют новости, потому что когда проходит опрос, как справедливо сказал Артём, о мировых событиях, для нас, конечно же, ближе родная Украина. Мы бы обсудили, что произошло в Боливии, что произошло в Африке, что произошло на Ближнем Востоке даже. Но Украина - это самый и близкий, и родной международный вопрос. Поскольку у нас итоговая программа и мы хотим говорить ближе "под ёлочку" о хорошем, то надо заметить, что вот человека, похожего на Зеленского, на улице не разрывают, а узнают - улыбаются", - сказал Малофеев, добавив: это доказывает, что негатива жители России к украинцам не испытывают.
Заместитель главы ВРНС считает, что это связано с надеждой на то, что отношения Москвы и Киева нормализуются. "Мы искренне на это надеемся всей страной", - заключил Малофеев.
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