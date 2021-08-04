"Украина - не Иран, церемониться не будут": В Госдуме отреагировали на ядерный шантаж Киева

В Госдуме отреагировали на ядерный шантаж Киева, который потребовал выполнения Будапештского меморандума. В нижней палате парламента России напомнили: "Украина - не Иран, церемониться не будут".

Бывший глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко потребовал от западных стран "начать соблюдать" Будапештский меморандум. В противном случае, говорит военный, Украина может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Или Украина получит гарантии ядерных государств, или забудьте о сокращении вооружения и нераспространении, - отметил Смешко.

Депутат Госдумы Елена Панина напомнила, что Будапештский меморандум был подписан Россией, Украиной, США и Великобританией. Учитывая, что Киев считает Россию "страной-агрессором" и не хочет иметь с ней никаких дел, то обращается Смешко к Лондону и Вашингтону. Однако США никогда не позволят Украине стать ядерной державой, как не позволили сделать это в начале девяностых годов, уверена парламентарий.

США плотно контролируют украинскую политику и армию, поэтому любые попытки Киева стать ядерной державой будут пресечены мгновенно и на корню. Украина - не Иран, с ней церемониться не будут, меры примут сразу, - пишет она в Telegram.

Панина полагает, что цель ядерных угроз Смешко - отвлечь население от реальных и куда более насущных проблем Украины. Ведь населению обещали процветание и европейский уровень жизни, а дали гражданскую войну и разруху.



Скриншот:Telegram/Елена Панина Скриншот:Telegram/Елена Панина

Напомним, что Будапештский меморандум был подписан в декабре 1994 года. Согласно документу, Украина отказывается от ядерного оружия, сохранившегося со времён СССР, в обмен на гарантии безопасности. Теперь украинские чиновники обвиняют Запад в нарушении договора, ссылаясь на то, что США и Великобритания не защитили Киев, когда украинская армия напала на жителей Донбасса.

Примечательно, что первый президент Украины Леонид Кравчук ранее уже заявлял, что страна не могла оставить себе ядерное оружие после краха СССР. У неё попросту не было средств, чтобы обслуживать его. А Россия не только решила эту проблему, забрав себе ядерное оружие, но ещё и заплатила Киеву за это. По словам Кравчука, Украина с ядерным боезапасом превратилась бы в "обезьяну с гранатой".