|
"Украина - форпост западного мира": Кто дурит головы простым украинцам
24 июня 2021, 10:35 • 164 • Политика
Методички на случай войны с Россией, опубликованные на Украине, ещё раз доказали, что власть имущие активно дурят головы простым украинцам, уверен Александр Бородай. Их уверяют в том, что Украина - форпост западного мира, который должен противостоять нашествию "проклятых монгольских орд".
На Украине выпустили брошюру с инструкциями на случай войны с Россией. Документ был презентован в Киеве в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины.
Это в очередной раз подтверждает, что вся идеология Киева состоит в том, что Украина воюет с Россией и должна воевать с Россией, заметил в интервью Царьграду глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.
А потому, добавил Бородай, появляются соответствующие материалы. "Это всё абсолютно естественно, хотя абсолютно бредово", - не стал скрывать он. При этом в реальности Украина не готова и боится воевать с Россией, уверен наш собеседник.
Подпишитесь на нас
164
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июня 2021, 14:00
|
22 июня 2021, 13:40
|
18 июня 2021, 23:30
|
18 июня 2021, 00:35
|
20 июня 2021, 02:05
|
17 июня 2021, 20:55
|
21 июня 2021, 12:55