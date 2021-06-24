"Украина - форпост западного мира": Кто дурит головы простым украинцам

Методички на случай войны с Россией, опубликованные на Украине, ещё раз доказали, что власть имущие активно дурят головы простым украинцам, уверен Александр Бородай. Их уверяют в том, что Украина - форпост западного мира, который должен противостоять нашествию "проклятых монгольских орд".

На Украине выпустили брошюру с инструкциями на случай войны с Россией. Документ был презентован в Киеве в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины.

Это в очередной раз подтверждает, что вся идеология Киева состоит в том, что Украина воюет с Россией и должна воевать с Россией, заметил в интервью Царьграду глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

И что Украина - форпост западного мира, который противостоит нашествию с востока проклятых монгольских и всяких прочих орд. То есть это единственная государственная идея современной Украины, современного киевского режима. Другой нет, она таковой была при Порошенко, и таковой же остаётся при Зеленском. Ничего не изменилось на сей день.

А потому, добавил Бородай, появляются соответствующие материалы. "Это всё абсолютно естественно, хотя абсолютно бредово", - не стал скрывать он. При этом в реальности Украина не готова и боится воевать с Россией, уверен наш собеседник.