"Украина - это Европа. Подумаешь, что cредневековая": Захарова - о нападении украинцев на эвакуированных из Китая

Мария Захарова прокомментировала события на Украине, где закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая. В результате пострадало 10 человек. Захарова с негодованием отметила в Facebook, что самолёт с 48 украинцами и 27 иностранцами не смог сесть в трёх регионах страны из-за протестов местных жителей. Власти же не могли обеспечить безопасность воздушного судна. Борт приземлился лишь в Борисполе, но и там эвакуированным оказали "тёплый прием".

"Как метко подметил, ещё лет 20 назад Кучма, Украина - не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина - это Европа. Подумаешь, что средневековая. Европа же", - написала Мария Захарова.

Захарова заявила, что украинская "демократия" по сравнению с китайским "тоталитаризмом" - "несущаяся под откос гружёная взрывчаткой скрипучая телега против мчащегося вдаль гоночного болида". Представитель МИД отметила, что речь идёт о грубом нарушении прав человека и неумении властей соблюдать баланс личного и общественного.

"И надо уже осознать: на Украине не Россию ненавидят - на Украине ненавидят людей, не подходящих под заданные стандарты. А это и есть шовинизм со всеми его проявлениями. Как символично, что всё это происходит в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане. Такого же дикого, тупого и бесчеловечного, как и сегодняшняя оголтелая "встреча" эвакуированных. Только тогда Майдану рукоплескал "цивилизованный мир", а сегодня мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя", - подытожила Захарова.

Напомним, колонна автобусов с эвакуированными из китайского Уханя украинцами, прибывшими на карантин в санаторий в посёлке Новые Санжары Полтавской области, подверглась нападению местных жителей. В результате столкновения пострадали 10 человек, гласят данные на официальной странице Национальной полиции Украины в Facebook.

Инцидент произошёл вечером 20 февраля в районе посёлка Новые Санжары. Автобусам пришлось фактически с боем прорываться сквозь толпу местных жителей, которые встретили колонну с эвакуированными из охваченного коронавирусом Китая градом камней. Сопровождавшим колонну полицейским пришлось вступить в столкновение с жителями посёлка.