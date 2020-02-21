Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
И это всё о нём… О первом лице от первого лица
Конвертопланы: об актуальности для морпехов США и российской армии
Нас объединяет Церковь: Путин задал всего один вопрос по церковному расколу на У...
"Артиллерия поддержала атаку боевиков": Россия обвинила Турцию в помощ...
Главная / В мире

"Украина - это Европа. Подумаешь, что cредневековая": Захарова - о нападении украинцев на эвакуированных из Китая

21 февраля 2020, 15:54  •  58 • В мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова хлёстко прокомментировала нападения украинцев на автобусы с эвакуированными из китайского Уханя. Захарова написала у себя в соцсетях: символично, что это происходит в годовщину Майдана. "Украина - это Европа. Подумаешь, что средневековая. Европа же", - иронично заявила представитель МИД.
Мария Захарова прокомментировала события на Украине, где закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая. В результате пострадало 10 человек. Захарова с негодованием отметила в Facebook, что самолёт с 48 украинцами и 27 иностранцами не смог сесть в трёх регионах страны из-за протестов местных жителей. Власти же не могли обеспечить безопасность воздушного судна. Борт приземлился лишь в Борисполе, но и там эвакуированным оказали "тёплый прием".
"Как метко подметил, ещё лет 20 назад Кучма, Украина - не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина - это Европа. Подумаешь, что средневековая. Европа же", - написала Мария Захарова.
Захарова заявила, что украинская "демократия" по сравнению с китайским "тоталитаризмом" - "несущаяся под откос гружёная взрывчаткой скрипучая телега против мчащегося вдаль гоночного болида". Представитель МИД отметила, что речь идёт о грубом нарушении прав человека и неумении властей соблюдать баланс личного и общественного.
"И надо уже осознать: на Украине не Россию ненавидят - на Украине ненавидят людей, не подходящих под заданные стандарты. А это и есть шовинизм со всеми его проявлениями. Как символично, что всё это происходит в дни шестилетней годовщины переворота на Майдане. Такого же дикого, тупого и бесчеловечного, как и сегодняшняя оголтелая "встреча" эвакуированных. Только тогда Майдану рукоплескал "цивилизованный мир", а сегодня мир вздрогнул, увидев собственноручно вскормленное племя", - подытожила Захарова.
Напомним, колонна автобусов с эвакуированными из китайского Уханя украинцами, прибывшими на карантин в санаторий в посёлке Новые Санжары Полтавской области, подверглась нападению местных жителей. В результате столкновения пострадали 10 человек, гласят данные на официальной странице Национальной полиции Украины в Facebook.
Инцидент произошёл вечером 20 февраля в районе посёлка Новые Санжары. Автобусам пришлось фактически с боем прорываться сквозь толпу местных жителей, которые встретили колонну с эвакуированными из охваченного коронавирусом Китая градом камней. Сопровождавшим колонну полицейским пришлось вступить в столкновение с жителями посёлка.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
21 февраля 2020, 15:54
Соратника Трампа отправили в тюрьму на 40 месяцев за ложные показания
21 февраля 2020, 15:54
"Уже начали вмешательство" в выборы 2020 года: Разведка США вновь пригрозила русскими - NYT
21 февраля 2020, 15:54
"Специальные точки": В Верховной раде предложили неожиданный способ проведения "выборов" в Крыму
20 февраля 2020, 23:39
Не все герои? Украина уменьшила "Небесную сотню" почти на четверть
20 февраля 2020, 20:24
"Иногда он говорит правду": Эксперт оценил опасения Климкина из-за России
20 февраля 2020, 17:09
Покинут Букингемский дворец: Названа дата выхода принца Гарри с Меган Маркл из королевской семьи
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 февраля 2020, 02:54
"Это не анекдот. Это Украина": Под Львовом гимном и слезами отметили неприб...
21 февраля 2020, 02:54
"В Чернобыль их": Украинцы повторили "пророчество" из Рунета
21 февраля 2020, 01:09
День национального позора: украинцев, вывезенных из Уханя, забросали камнями под Полт...
21 февраля 2020, 12:24
«Стыд на весь мир»: как эвакуация украинцев из Китая обернулась скандалом
21 февраля 2020, 06:09
Россия стала больше зарабатывать: Аляска пожаловалась на российское эмбарго
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2020, 00:09
"Так выставить дураком Зеленского больше никто не сможет": Богдан передал всем привет с Сейшел
15 февраля 2020, 19:39
Путин вновь надавил на турецкие помидоры (Руслан Осташко)
17 февраля 2020, 20:54
"Картина маслом": Турецкие военные покидают Сирию под конвоем русских - военкор Блохин
20 февраля 2020, 04:09
"Крыса, вор, садист": Сотрудница "Эха Москвы" из США оскорбила силовиков России - соцсети
16 февраля 2020, 05:24
Двуличие Лукашенко ударило по белорусскому рублю (Руслан Осташко)
16 февраля 2020, 08:39
"Зеленский верит только в право сильного": Соловьёв о выступлении президента Украины на Мюнхенской конференции
17 февраля 2020, 17:39
Сухопутные силы России вошли в Идлиб, где их ждали 7000 бойцов Эрдогана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.