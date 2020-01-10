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"Украдены символы госвласти": Протестующие ворвались в администрацию президента Абхазии
10 января 2020, 22:09 • 41 • Политика
В Сухуме протестующие, недовольные нынешней властью, ворвались в администрацию президента Абхазии. Они разграбили находящуюся здесь оружейную комнату. "Вскрыты все кабинеты. Украдены символы государственной власти", - сообщил председатель Совбеза Мухаммед Килба.
Председатель Совета безопасности Абхазии Мухаммед Килба заявил о ЧП в администрации президента. Протестующие разграбили находящуюся здесь оружейную комнату, рассказывает РИА "Новости". "Вскрыты все кабинеты. Украдены символы государственной власти", - сообщил Мухаммед Килба. Он также добавил, что часть оружия оказалась на руках у протестующих. "Ведутся переговоры. Уже вернули пять единиц, но их намного больше", - отметил председатель Совбеза.
Тем временем в Сухуме продолжаются беспорядки. Оппозиция недовольна тем, как рассматривается дело проигравшего президентские выборы Алхаса Квицинии. А также как расследуются перестрелки в Сухуме в ноябре 2019-го. Ещё одной причиной стало крайне низкое социально-экономическое положение и высокий уровень коррупции в стране.
Накануне протестующие, требуя отставки главы государства Рауля Хаджимбы, ворвались в администрацию. В здании на тот час не было никого из сотрудников офиса президента.
В Совбезе провели экстренное заседание. Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены в режим усиления. И что в случае необходимости он введёт в республике чрезвычайное положение. Парламент Абхазии дал рекомендацию президенту покинуть пост в связи с напряжённой общественно-политической обстановкой в Абхазии.
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