"Ух, как много сейчас можно отжать": За опрометчивые слова Зеленского поплатится Украина

За опрометчивые слова президента Украины Владимира Зеленского может поплатиться вся Украина. Такое мнение высказал автор блога "Ремарки дилетанта" в Telegram.

Ранее Зеленский призвал изменить или же вовсе отказаться от формата Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе.

По мнению автора Telegram-канала "Ремарки дилетанта", когда Зеленский говорит о "переформатировании" Минских соглашений, "он, естественно, рассчитывает на то, что Россия будет внесена туда как сторона конфликта".

"И это объяснимо. У него просто нет других вариантов получить от своих западных друзей мощную военную поддержку", - отмечает блогер.

При этом внимание читателей он обратил на другой немаловажный факт.

"Киношный президент говорит о том, что он участвует в процессе, план которого был составлен ещё до его прихода, поэтому всё не щитово. Тем самым глава Незалежной фактически отрицает такой важный политический факт, как правопреемственность", - отметил он.

"Ух, как много сейчас можно отжать у Украины в связи с таким заявлением..." - добавил блогер.

Также заявление Зеленского оценил и политолог Армен Гаспарян.

"Лучше бы он предложил внести изменения в собственный ДНК", - заметил он.