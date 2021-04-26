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"Ух, как много сейчас можно отжать": За опрометчивые слова Зеленского поплатится Украина

26 апреля 2021, 15:35  •  330 • Политика
За опрометчивые слова президента Украины Владимира Зеленского может поплатиться вся Украина. Такое мнение высказал автор блога "Ремарки дилетанта" в Telegram.
Ранее Зеленский призвал изменить или же вовсе отказаться от формата Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе.
По мнению автора Telegram-канала "Ремарки дилетанта", когда Зеленский говорит о "переформатировании" Минских соглашений, "он, естественно, рассчитывает на то, что Россия будет внесена туда как сторона конфликта".
"И это объяснимо. У него просто нет других вариантов получить от своих западных друзей мощную военную поддержку", - отмечает блогер.
При этом внимание читателей он обратил на другой немаловажный факт.
"Киношный президент говорит о том, что он участвует в процессе, план которого был составлен ещё до его прихода, поэтому всё не щитово. Тем самым глава Незалежной фактически отрицает такой важный политический факт, как правопреемственность", - отметил он.
"Ух, как много сейчас можно отжать у Украины в связи с таким заявлением..." - добавил блогер.
Также заявление Зеленского оценил и политолог Армен Гаспарян.
"Лучше бы он предложил внести изменения в собственный ДНК", - заметил он.

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