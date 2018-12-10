"Указа не видел": Песков не подтвердил, что главой ГРУ впервые в истории станет моряк

В Кремле не подтвердили назначения вице-адмирала Костюкова начальником ГРУ. Песков заявил, что пока не видел соответствующего указа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил назначение вице-адмирала Игоря Костюкова начальником Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил России. По словам представителя Кремля, он еще не видел указа о присвоении вице-адмиралу новой должности.

"Я не видел пока указа соответствующего, поэтому я не могу подтвердить", - сказал Песков на пресс-конференции в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что вице-адмирал Игорь Костюков станет первым в современной истории России моряком, который станет главой ГУ Генерального штаба ВС России. Тем не менее официального подтверждения этой информации все еще нет. Опровержения, впрочем, тоже.