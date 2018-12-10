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"Указа не видел": Песков не подтвердил, что главой ГРУ впервые в истории станет моряк
10 декабря 2018, 18:24 • 62 • Политика
В Кремле не подтвердили назначения вице-адмирала Костюкова начальником ГРУ. Песков заявил, что пока не видел соответствующего указа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил назначение вице-адмирала Игоря Костюкова начальником Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил России. По словам представителя Кремля, он еще не видел указа о присвоении вице-адмиралу новой должности.
Ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что вице-адмирал Игорь Костюков станет первым в современной истории России моряком, который станет главой ГУ Генерального штаба ВС России. Тем не менее официального подтверждения этой информации все еще нет. Опровержения, впрочем, тоже.
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