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"Указа не видел": Песков не подтвердил, что главой ГРУ впервые в истории станет моряк

10 декабря 2018, 18:24  •  62 • Политика
В Кремле не подтвердили назначения вице-адмирала Костюкова начальником ГРУ. Песков заявил, что пока не видел соответствующего указа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил назначение вице-адмирала Игоря Костюкова начальником Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил России. По словам представителя Кремля, он еще не видел указа о присвоении вице-адмиралу новой должности.
"Я не видел пока указа соответствующего, поэтому я не могу подтвердить", - сказал Песков на пресс-конференции в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее ряд СМИ опубликовали информацию о том, что вице-адмирал Игорь Костюков станет первым в современной истории России моряком, который станет главой ГУ Генерального штаба ВС России. Тем не менее официального подтверждения этой информации все еще нет. Опровержения, впрочем, тоже.

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