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"Укачало по дороге": Трампа зашатало по приезде в Ханой - видео

26 февраля 2019, 22:39  •  89 • Политика
Американский президент прибыл во вьетнамский Ханой. Пользователи сразу заметили, что Дональд Трамп не очень уверенно спускается по трапу. "Укачало по дороге", - предположили комментаторы, отметив, что Трампа явно зашатало по приезде в Ханой.
Сегодня американский лидер прибыл в Ханой, чтобы провести двусторонний саммит с северокорейским главой — Ким Чен Ыном. Источник сообщил, что сам саммит пройдет в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole.
Тем временем в Сеть попало видео, как Дональд Трамп спускается по трапу. Снято оно было сразу по прилете в Ханой. Пользователи обратили внимание на то, как американский президент с трудом передвигает ноги и крепко держится за перила.
"Укачало в дороге", - предположили пользователи.
President Trump arrives in Vietnam ahead of summit with Kim Jong Un https://t.co/60TV9fp7Fl pic.twitter.com/zBWF92Zo3L
— The Hill (@thehill) February 26, 2019
О встрече в отеле сообщает ТАСС.

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