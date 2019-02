"Укачало по дороге": Трампа зашатало по приезде в Ханой - видео

Сегодня американский лидер прибыл в Ханой, чтобы провести двусторонний саммит с северокорейским главой — Ким Чен Ыном. Источник сообщил, что сам саммит пройдет в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole.

Тем временем в Сеть попало видео, как Дональд Трамп спускается по трапу. Снято оно было сразу по прилете в Ханой. Пользователи обратили внимание на то, как американский президент с трудом передвигает ноги и крепко держится за перила.

"Укачало в дороге", - предположили пользователи.

President Trump arrives in Vietnam ahead of summit with Kim Jong Un https://t.co/60TV9fp7Fl pic.twitter.com/zBWF92Zo3L