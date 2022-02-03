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"Угрюмый" Лавров рассмешил китайских журналистов

03 февраля 2022, 21:25  •  56 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого в Европе считают "угрюмым", рассмешил китайских журналистов во время поездки в Пекин.
Лавров в четверг совершил визит в Китай и встретился со своим китайским коллегой Ван И. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Украине, на Корейском полуострове и в Афганистане, а также затронули вопрос о сотрудничестве в рамках БРИКС.
Во время протокольной фотосессии Лавров неожиданно повернулся к журналистам и сказал по-английски "Хочу отметить, что мы улыбаемся", вызвав смех в зале. Эмоции политиков действительно трудно было определить, поскольку оба были в масках.
Отметим, что на Западе некоторые журналисты почему-то считают Лаврова угрюмым и неулыбчивым. Так, например, французская газета Le Figaro однажды описала главу русской дипломатии как политика "с лицом, на котором нет даже намёка на улыбку". Автор признался, что Лавров напоминает ему о временах холодной войны.
Тогда МИД России специально для французского издания опубликовал целую серию фотографий, на которых министр улыбается во весь рот.

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