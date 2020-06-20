"Угрозы, военные провокации": В Латвии и Эстонии не согласились со статьёй Путина

Дипломаты Эстонии и Латвии не оценили статью Путина о Второй мировой войне, опубликованную ранее в американском National Interest. В частности, представителям прибалтийских держав не понравилось изложение о том, что Прибалтика на добровольной основе присоединилась к Советскому Союзу.

Как отмечал в статье Путин, процесс происходил в соответствии с международным и государственным правом того времени.

Однако в Латвии отреагировали категорично. В МИД страны заявили, будто прибалтийские страны "были оккупированы и аннексированы противоправно, с применением угроз и военных провокаций".

Эстонский дипломат Урмас Рейнсалу и вовсе увидел в публикации некий "ложный исторический нарратив", сообщает "Росбалт".

Примечательно, что в Австрии видение статьи Путина кардинально иное.

Как ранее отмечал в беседе с "РИА Новости" австрийский политолог Александр Дубови, "жёстко написано, всё расставлено по полочкам".