Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купироват...
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским ...
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
Главная / Политика

"Угрозы, военные провокации": В Латвии и Эстонии не согласились со статьёй Путина

20 июня 2020, 16:00  •  22 • Политика
В МИД Эстонии и Латвии не согласились с позицией российского президента Владимира Путина, изложенной по поводу Второй мировой войны.
Дипломаты Эстонии и Латвии не оценили статью Путина о Второй мировой войне, опубликованную ранее в американском National Interest. В частности, представителям прибалтийских держав не понравилось изложение о том, что Прибалтика на добровольной основе присоединилась к Советскому Союзу.
Как отмечал в статье Путин, процесс происходил в соответствии с международным и государственным правом того времени.
Однако в Латвии отреагировали категорично. В МИД страны заявили, будто прибалтийские страны "были оккупированы и аннексированы противоправно, с применением угроз и военных провокаций".
Эстонский дипломат Урмас Рейнсалу и вовсе увидел в публикации некий "ложный исторический нарратив", сообщает "Росбалт".
Примечательно, что в Австрии видение статьи Путина кардинально иное.
Как ранее отмечал в беседе с "РИА Новости" австрийский политолог Александр Дубови, "жёстко написано, всё расставлено по полочкам".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
20 июня 2020, 00:00
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
20 июня 2020, 04:00
Таковы традиции: Глава Туркмении лично объяснил Путину свой отказ посетить парад Победы
20 июня 2020, 00:00
Пашинян объяснил свой отказ приехать в Москву на парад Победы
20 июня 2020, 04:00
Очередное предупреждение: Секрет статьи Путина раскрыт
20 июня 2020, 10:00
А как же Британия и ФРГ? Лавров разбил доводы Венецианской комиссии примерами
20 июня 2020, 06:00
"Не могут правильно перевести текст": Депутат Госдумы обвинил ЕС в двойных стандартах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2020, 16:00
Лавров обозначил "красную линию" по Донбассу
17 июня 2020, 06:00
Депутат погасил панику на Украине: Говорить о демонтаже газовой трубы "глупо"
16 июня 2020, 01:00
Что заставило Шойгу и Лаврова перенести визит в Турцию? Версия политолога Велизаде
17 июня 2020, 08:00
Кадыров выдал предупреждение Грузии: "Габунии лучше встать на колени и извиниться"
15 июня 2020, 12:00
"Putin says": Слова президента России о бунте в США растащили на цитаты мировые СМИ
14 июня 2020, 13:00
МН17 взрывали "простачки"? Независимый эксперт вскрыл ошибку двумя фото
14 июня 2020, 09:00
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.