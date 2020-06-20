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"Угрозы, военные провокации": В Латвии и Эстонии не согласились со статьёй Путина
20 июня 2020, 16:00 • 22 • Политика
В МИД Эстонии и Латвии не согласились с позицией российского президента Владимира Путина, изложенной по поводу Второй мировой войны.
Дипломаты Эстонии и Латвии не оценили статью Путина о Второй мировой войне, опубликованную ранее в американском National Interest. В частности, представителям прибалтийских держав не понравилось изложение о том, что Прибалтика на добровольной основе присоединилась к Советскому Союзу.
Как отмечал в статье Путин, процесс происходил в соответствии с международным и государственным правом того времени.
Однако в Латвии отреагировали категорично. В МИД страны заявили, будто прибалтийские страны "были оккупированы и аннексированы противоправно, с применением угроз и военных провокаций".
Эстонский дипломат Урмас Рейнсалу и вовсе увидел в публикации некий "ложный исторический нарратив", сообщает "Росбалт".
Примечательно, что в Австрии видение статьи Путина кардинально иное.
Как ранее отмечал в беседе с "РИА Новости" австрийский политолог Александр Дубови, "жёстко написано, всё расставлено по полочкам".
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